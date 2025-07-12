Kredi Kartı Faizlerinde Yeni Düzenleme

KREDİ kartı işlemlerine yönelik yeni düzenleme tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

'Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Kararının 1'inci maddesi uyarınca kredi kartı borçlarının yapılandırılması halinde uygulanacak aylık akdi faiz oranı, Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hesaplanarak ilan edilen aylık referans oranı aşamayacak. Söz konusu işlemlerde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı ise bu Tebliğin 5'inci maddesi kapsamında belirlenen en yüksek gecikme faiz oranıyla sınırlı olacak. Bu maddede yer alan faiz oranı ve gecikme faiz oranı ibareleri, katılım bankaları için sırasıyla kar payı oranı ve gecikme cezası oranı olarak uygulanacak.