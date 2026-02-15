Kredi kartı kullananlar dikkat! Yarın resmen yürürlüğe giriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Kredi kartı kullananlar dikkat! Yarın resmen yürürlüğe giriyor

Kredi kartı kullananlar dikkat! Yarın resmen yürürlüğe giriyor
15.02.2026 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kredi kartlarında limit değişikliği için son güne girildi. BDDK kararı doğrultusunda kredi kartı limitleri yarından itibaren yeniden belirlenecek; toplam limit esas alınacak, eğitim ve sağlık harcamaları kapsam dışı tutulacak, limiti düşenler belirli şartlarla artış talep edebilecek ve bankalara sistem altyapılarını yenilemeleri için 3 ay süre tanınacak.

BDDK'nın kredi kartı limitlerinin yeniden belirlenmesine yönelik bankalara verdiği süre yarın sona eriyor. Kurum bankalardan gerekli düzenlemeleri tamamlamasını isterken, eğitim ve sağlık harcamalarının toplam limitten düşülmemesi gerektiğini, bunun dışındaki tüm kredi kartı limitlerinin ise yeniden hesaplanacağını bildirdi.

SİSTEMSEL ALTYAPI KURULACAK

BDDK'nın bankalara gönderdiği son yazıda, müşterilerle temasa geçilmesi, mağduriyet yaşanmaması için dijital kanallar üzerinden gelir belgelerinin temini ve teyidi süreçlerinin oluşturulması ve eğitim ile sağlık harcamalarının olumsuz etkilenmemesi için sistemsel altyapının kurulması talimatı yer aldı. Kurum, kararın sağlıklı ve kesintisiz uygulanabilmesi için bankalardan en geç üç ay içinde teknik altyapılarını tamamlamalarını ve operasyonel süreçlerini eksiksiz hale getirmelerini istedi.

TÜM KARTLARIN TOPLAM LİMİTİ ESAS ALINACAK

Ocak ayı sonunda alınan karara göre limit azaltımı yapılırken bir kişiye ait tüm kredi kartlarının toplam limiti esas alınacak. 2025 yılı sonuna kadar yapılan kredi kartı harcamaları da yeni limit hesaplamasında dikkate alınacak. 16 Şubat itibarıyla başlaması beklenen ilk uygulamada toplam limiti 400 bin liraya kadar olan kartlar için indirim yapılmayacak. Ancak bu tutar, kişinin farklı bankalardaki tüm kartlarının toplam limiti için geçerli olacak. Örneğin iki ya da üç bankadan toplam 600 bin lira limit sahibi olan bir müşteri 400 bin liralık istisnadan yararlanamayacak.

400 BİN TL ÜZERİNDE LİMİTİ OLANLAR DİKKAT

Toplam kredi kartı limiti 400 bin liranın altında kalan müşterilerin limitleri düşmeyecek. Buna karşılık 400 bin liranın biraz üzerinde limiti bulunan kart sahipleri için indirim gündeme gelebilecek. BDDK'nın 400 bin liralık istisna düzenlemesine göre, limit azaltımı sonrasında toplam limiti 400 bin lira veya altına inen müşteriler, 15 Şubat sonrasında 400 bin liraya kadar yapacakları limit artış taleplerinde gelir beyanı sunmadan başvuru yapabilecek. Bankalar bu artışı değerlendirirken yine müşterinin diğer bankalardaki toplam limitini dikkate almak zorunda olacak. 400 bin liranın üzerindeki taleplerde ise resmi gelir belgeleri istenecek.

400 bin liranın üzerinde limite sahip kartlarda da indirim uygulanacak. Örneğin 450 bin lira limitli bir kartta, yıl boyunca yapılan harcama sonrası kullanılmayan kısmın belirli oranı düşülerek yeni limit belirlenecek. Benzer şekilde 600 bin lira limitli bir kartta yıl içinde 400 bin lira harcama yapılmışsa, kullanılmayan 200 bin liranın yüzde 50'si silinerek limit 500 bin liraya çekilecek.

LİMİTİ 750 BİN TL ÜZERİNDE OLANLAR...

Karar kapsamında toplam kredi kartı limiti 750 bin liranın üzerinde olan kart sahiplerinin limitleri de hesap kesim tarihleri dikkate alınarak, kullanılabilir limitin en düşük olduğu dönemin yüzde 80'i oranında azaltılacak.

YENİ YILDA YENİ KURALLAR UYGULANACAK

2026 yılında yeni kredi kartı başvurularında ise daha net kurallar uygulanacak. İlk yıl verilecek kredi kartı limiti, müşterinin net aylık gelirinin en fazla iki katı olacak. İkinci yılda ise bu sınır en fazla gelirin dört katına kadar çıkabilecek. Bankalar limit belirlerken müşterinin net geliri, kredi notu, mevcut borç durumu ve geçmiş ödeme performansını dikkate almaya devam edecek. BDDK, tüm kredi kartı limitlerinin 2027 yılı başına kadar gelir belgeleriyle uyumlu hale getirilmesini istedi.

Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kredi kartı kullananlar dikkat! Yarın resmen yürürlüğe giriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • 123612e6 123612e6:
    Hersey bitti bir bu kaldı. Vatandaşa yararı varmi bu işin. 13 0 Yanıtla
  • sehmus fatih sehmus fatih:
    iyiye giden bişey yok 11 1 Yanıtla
  • alparslan büyük alparslan büyük:
    Başka işi gücü yok bddk nın önce taksitleri kaldır kredileri engelle şimdi limit düşür amaç halk yaşamasın ölsün bunun dışındaki amaç sadece yalan olur halkın yararına tek Bi açıklama varmı yok 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Dertli Mehmet Dertli:
    Lan bi kerede vatandaşın hayrına bişey yapın artık! Seçim gel artık 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe, Altyapı Koordinatörü Sedat Karabük ile yollarını ayırdı Fenerbahçe, Altyapı Koordinatörü Sedat Karabük ile yollarını ayırdı
Okan Buruk müjdeyi verdi: Kollarımızı açarak bekleriz Okan Buruk müjdeyi verdi: Kollarımızı açarak bekleriz
Üniversitede pompalı tüfekle vurduğu eski eşinin son anlarını kaydedip yakınlarına göndermiş Üniversitede pompalı tüfekle vurduğu eski eşinin son anlarını kaydedip yakınlarına göndermiş
20 yıl önceki görüntüler gün yüzüne çıktı: Bengü ve Serdar Ortaç nostalji fırtınası estirdi 20 yıl önceki görüntüler gün yüzüne çıktı: Bengü ve Serdar Ortaç nostalji fırtınası estirdi
Dünya yıldızından ’’Onu görürsem huzur içinde ölebilirim’’ diyen hayranına büyük jest Dünya yıldızından ''Onu görürsem huzur içinde ölebilirim'' diyen hayranına büyük jest
OnlyFans operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı OnlyFans operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı
Fenerbahçe’yi Avrupa şampiyonu yapan Breanna Stewart, 3 yıl aradan sonra geri döndü Fenerbahçe'yi Avrupa şampiyonu yapan Breanna Stewart, 3 yıl aradan sonra geri döndü
Bir ve 5 kuruş basımı durduruldu mu DMM’den açıklama geldi Bir ve 5 kuruş basımı durduruldu mu? DMM'den açıklama geldi

13:24
Fatih Terim’den Galatasaray taraftarını mest eden sözler
Fatih Terim'den Galatasaray taraftarını mest eden sözler
13:06
Orkun Kökçü Benfica’yı pişman etti
Orkun Kökçü Benfica'yı pişman etti
12:48
Ünlü boksör Adem Kılıçcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Ünlü boksör Adem Kılıçcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
12:22
ABD ve İran müzakerelerinin ikinci turu başladı Trump sürprizi
ABD ve İran müzakerelerinin ikinci turu başladı! Trump sürprizi
12:20
Akın Gürlek, 4 meslek grubuna videolu mesaj gönderdi
Akın Gürlek, 4 meslek grubuna videolu mesaj gönderdi
11:44
Yeni dalgadan çarpıcı detaylar Son zamanlarda yükselişe geçen markanın sahipleri de gözaltında
Yeni dalgadan çarpıcı detaylar! Son zamanlarda yükselişe geçen markanın sahipleri de gözaltında
11:42
Beştepe’den çarpıcı “Umut Hakkı“ çıkışı Öcalan için tek yol var
Beştepe'den çarpıcı "Umut Hakkı" çıkışı! Öcalan için tek yol var
11:33
Bu tarihlere dikkat: Kaçıranlar bayram ikramiyesi alamayacak
Bu tarihlere dikkat: Kaçıranlar bayram ikramiyesi alamayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 13:26:53. #7.11#
SON DAKİKA: Kredi kartı kullananlar dikkat! Yarın resmen yürürlüğe giriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.