Kredi Kartı Ödemeleri Yüzde 45 Artış Gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kredi Kartı Ödemeleri Yüzde 45 Artış Gösterdi

23.02.2026 10:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ocakta kartlarla yapılan toplam ödemeler 2,3 trilyon liraya çıkarak, yıllık bazda yüzde 45 arttı.

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla ocakta yapılan toplam ödeme tutarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45 artarak 2 trilyon 326 milyar liraya ulaştı.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), ocak ayına ilişkin verileri yayımladı.

Buna göre, ocak ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 143,4 milyona, banka kartı 210,9 milyona, ön ödemeli kart sayısı 110,6 milyona yükseldi. Geçen yılın aynı dönemine göre kredi kartı sayısında yüzde 10, banka kartlarında yüzde 8 artış yaşanırken, ön ödemeli kart sayısı yüzde 2 geriledi. Toplam kart sayısı ise yüzde 6 artarak 464,9 milyon oldu.

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla ocakta yapılan toplam ödeme tutarı yıllık bazda yüzde 45 artarak 2 trilyon 326 milyar lira olarak gerçekleşti. Bu ödemelerin yaklaşık 2 trilyon lirası kredi kartları, 322,8 milyar lirası banka kartları, 7,5 milyar lirası ise ön ödemeli kartlarla yapıldı.

Aynı dönemde ödeme tutarı ise kredi kartlarında yüzde 46, banka kartlarında yüzde 55 artarken, ön ödemeli kartlarda yüzde 77 geriledi.

Kartlarla yapılan ödeme sayısı yüzde 8 artarak 1,7 milyara yükseldi. Bunun 1 milyar 9,6 milyonunu kredi kartları, 664,7 milyonunu banka kartları, 31,8 milyonunu ise ön ödemeli kartlar oluşturdu.

İnternetten kartlı ödemeler 687,4 milyar liraya ulaştı

Geçen ay internetten yapılan kartlı ödeme tutarı yıllık bazda yüzde 42 artarak 687,4 milyar liraya ulaştı. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı yüzde 30 oldu.

İnternetten kartlı ödemeler ise yüzde 7 artarak 245,9 milyona yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı yüzde 15 olarak gerçekleşti.

Kartlarla yapılan temassız ödeme sayısı yüzde 9 artarak 1 milyar 124,6 milyon oldu. Temassız ödeme tutarı ise yüzde 49 artarak 751,8 milyar liraya yükseldi. Ocak ayında mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden 4'ü temassız gerçekleşti.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kredi Kartı Ödemeleri Yüzde 45 Artış Gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çilem Sağlam’ın Fedakarlığı Çilem Sağlam'ın Fedakarlığı
Tek tıkla banka hesabınız sıfırlanabilir Ramazanı bile alet ettiler Tek tıkla banka hesabınız sıfırlanabilir! Ramazanı bile alet ettiler
“Savcıyım“ deyip tehditler yağdıran kadının ifadesi ortaya çıktı İlk vukuatı değilmiş "Savcıyım" deyip tehditler yağdıran kadının ifadesi ortaya çıktı! İlk vukuatı değilmiş
10’da 10 Erzurumspor, Süper Lig’e göz kırpıyor 10'da 10! Erzurumspor, Süper Lig'e göz kırpıyor
Galatasaray maçı öncesi Juventus’u korkutan Kenan Yıldız gelişmesi Galatasaray maçı öncesi Juventus'u korkutan Kenan Yıldız gelişmesi
Çatalca’da eşini öldüren adamın kaçma anı ortaya çıktı Çatalca'da eşini öldüren adamın kaçma anı ortaya çıktı

12:33
Amerikalılar Adana’da inşa ediyor: Conoların yaşadığı mahallede büyük sevinç var
Amerikalılar Adana'da inşa ediyor: Conoların yaşadığı mahallede büyük sevinç var
12:25
Bugün yürürlüğe girdi İstanbul’da toplu taşıma için hız sınırı 70 kilometreye düştü
Bugün yürürlüğe girdi! İstanbul'da toplu taşıma için hız sınırı 70 kilometreye düştü
11:53
Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim
Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim
11:09
İki ilde kırmızı alarm Tahliyeler başladı, yollar kapandı
İki ilde kırmızı alarm! Tahliyeler başladı, yollar kapandı
10:48
El Mencho uğruna ülkeyi yakan Cumhurbaşkanı soluğu askerin yanında aldı
El Mencho uğruna ülkeyi yakan Cumhurbaşkanı soluğu askerin yanında aldı
10:42
Türkiye’nin yanı başında tarihi görüntü Trump beklenen adımı attı
Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü! Trump beklenen adımı attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 12:49:51. #.0.5#
SON DAKİKA: Kredi Kartı Ödemeleri Yüzde 45 Artış Gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.