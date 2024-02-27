Kredi kartına taksit kaldırıldı mı? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek iddiaları yalanladı - Son Dakika
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Ekonomi

Kredi kartına taksit kaldırıldı mı? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek iddiaları yalanladı

Kredi kartlarına taksit uygulamasının kaldırıldığına yönelik iddia kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. İddiaları yalanlayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı haberler dolaşıma sokulmaktadır. Vatandaşlarımızdan istirham ediyorum; lütfen bizden duymadığınız hiçbir habere itibar etmeyiniz" dedi.

27.02.2024 09:27  Güncelleme: 09:34
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Sosyal medyada ortaya atılan "Kredi kartlarına taksit uygulaması sonlandırıldı" iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Çok sayıda haber sitesi konuyu manşetlerine taşırken, iddialara yanıt Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi.

ŞİMŞEK: BİZDEN DUYMADIĞINIZ HABERLERE İTİBAR ETMEYİN

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin iddiaları yalanlayan açıklamasını alıntılayan Bakan Şimşek, "Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı haberler dolaşıma sokulmaktadır. Orta Vadeli Programımızda uygulayacağımız politikaları net bir şekilde ortaya koyduk.

Kurala dayalı ve öngörülebilir politikalarımız seçim sonrası dönemde de aynen devam edecektir. Bu çerçevede vatandaşlarımızdan istirham ediyorum; lütfen bizden duymadığınız hiçbir habere itibar etmeyiniz" ifadelerini kullandı.

Kredi kartına taksit kaldırıldı mı? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek iddiaları yalanladı

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Mehmet Şimşek'in alıntıladığı ve Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan paylaşımda ise şu ifadeler yer alıyordu; "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Kredi kartına taksit kaldırıldı' iddiası doğru değildir. Hazine ve Maliye Bakanlığı veya ilgili kuruluşlar tarafından, kredi kartı kullanımlarında taksit uygulamasının kaldırılmasına ilişkin hayata geçirilmiş herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

Kredi kartları konusunda doğru olmayan bilgiler üzerinden, piyasanın işleyişini bozabilecek mesnetsiz ve spekülatif açıklamalar yapıldığı tespit edilmiştir. Resmi kurum ve yetkililerin dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyiniz."

Kredi kartına taksit kaldırıldı mı? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek iddiaları yalanladı
Kredi kartına taksit kaldırıldı mı? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek iddiaları yalanladı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Mehmet Şimşek, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kredi kartına taksit kaldırıldı mı? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek iddiaları yalanladı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Hasan Balta: Madem bu tür haberler yapılıyor. neden kaynağına gidilmiyor ? Kaynağına gidin ve gidildiğini gösterin ki bu tür haberleri yapmaya cesaret edemesinler… “ Yoksa Piyasa Nabız Yoklama mı “ diye düşünmeden edemiyor. 10 0 Yanıtla
  • Serkan Basar: Soyguna Taksit desek daha yerinde olur yasal tefeciler 6 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Kredi kartına taksit kaldırıldı mı? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek iddiaları yalanladı - Son Dakika
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