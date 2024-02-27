Kredi kartına taksit kaldırıldı mı? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek iddiaları yalanladı

Ekonomi

Pentagon ve Hamas\'tan kendini yakan askerle ilgili art arda açıklamalar

Sosyal medyada ortaya atılan "Kredi kartlarına taksit uygulaması sonlandırıldı" iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Çok sayıda haber sitesi konuyu manşetlerine taşırken, iddialara yanıt Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi.

ŞİMŞEK: BİZDEN DUYMADIĞINIZ HABERLERE İTİBAR ETMEYİN

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin iddiaları yalanlayan açıklamasını alıntılayan Bakan Şimşek, "Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı haberler dolaşıma sokulmaktadır. Orta Vadeli Programımızda uygulayacağımız politikaları net bir şekilde ortaya koyduk.

Kurala dayalı ve öngörülebilir politikalarımız seçim sonrası dönemde de aynen devam edecektir. Bu çerçevede vatandaşlarımızdan istirham ediyorum; lütfen bizden duymadığınız hiçbir habere itibar etmeyiniz" ifadelerini kullandı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI: İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR

Mehmet Şimşek'in alıntıladığı ve Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan paylaşımda ise şu ifadeler yer alıyordu; "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Kredi kartına taksit kaldırıldı' iddiası doğru değildir. Hazine ve Maliye Bakanlığı veya ilgili kuruluşlar tarafından, kredi kartı kullanımlarında taksit uygulamasının kaldırılmasına ilişkin hayata geçirilmiş herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

Kredi kartları konusunda doğru olmayan bilgiler üzerinden, piyasanın işleyişini bozabilecek mesnetsiz ve spekülatif açıklamalar yapıldığı tespit edilmiştir. Resmi kurum ve yetkililerin dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyiniz."