Kredi Kartıyla Vergi Ödeme Limiti Yükseltilsin - Son Dakika
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Ekonomi

Kredi Kartıyla Vergi Ödeme Limiti Yükseltilsin

ATO Başkanı Gürsel Baran, vergi ödemeleri için kredi kartı limiti 1M TL'den 5M TL'ye çıkarılmalı.

27.02.2025 13:21
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(ANKARA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi, Gelir Vergisi gibi vergi ve cezalara kredi kartı ile ödeme imkanı sağlamasının mükelleflerin vergiye uyum düzeyini yükseltmek açısından fayda sağladığını belirterek, halen bir milyon TL olan kredi kartı ile vergi ödeme limitinin 5 milyon TL'ye yükseltilmesini istedi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay ile birlikte Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar'ı makamında ziyaret etti. ATO'dan ziyaretle ilgili yapılan açıklamada; Baran'ın, dünyadaki ve ülke gündemindeki gelişmelerin reel sektöre yansımalarına ilişkin değerlendirmede bulunduğu, kredi kartı ile vergi ödemede üst limitin güncellenerek 5 milyon TL'ye yükseltilmesi talebini  Bayrakdar'a ilettiği belirtildi. Gürsel Baran, şu açıklamayı yaptı:

"Ankara Ticaret Odası olarak kredi kartıyla vergi ödeme konusunu daha önce gündeme getirmiştik ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından uygulama başlatılmıştı. Limit şu anda 1 milyon TL düzeyinde. Dijitalleşmeyle birlikte nakit kullanımı azaldı ve ister istemez tüm işlemler kredi kartıyla yapılır hale geldi. Mevcut limit, vergi ödemeleri konusunda yetersiz kaldığı için limitin 5 milyon TL'ye yükseltilmesi talebinde bulunduk. Gelir İdaresi Başkanı Sayın Bayrakdar da konuya sıcak yaklaşarak, çalışma yapılması talimatını verdi."

Baran, limitlerin yükseltilmesinin kredi kartı ile vergi tahsilatı seviyesinin yükseltilmesine ve ekonomik canlanmaya katkı sağlayacağını da dile getirdi.

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Kaynak: ANKA

Gelir İdaresi Başkanlığı, Ankara Ticaret Odası, Gürsel Baran, Ekonomi, Finans, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kredi Kartıyla Vergi Ödeme Limiti Yükseltilsin - Son Dakika

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