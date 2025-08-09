Kredi Kartları Semt Pazarlarını Canlandırır mı? - Son Dakika
Ekonomi

Kredi Kartları Semt Pazarlarını Canlandırır mı?

Kredi Kartları Semt Pazarlarını Canlandırır mı?
09.08.2025 10:14
Dr. Elif Kaya, kredi kartı kullanımının semt pazarlarında alışverişi artıracağını vurguladı.

Nakit yerine kredi kartlarının tüketim aracı olarak tercih edildiğini belirten Dr. Elif Kaya, pazar esnafının POS cihazı kullanmasının semt pazarlarından alışverişi artıracağını belirtti. Kaya, kart kullanımının bilinçli olduğu takdirde vatandaşa da olumlu yansıyacağını söyledi.

Semt pazarlarında POS cihazı kullanımının zorunluğu olacağı yönündeki iddialar, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yalanlandı. İstanbul Aydın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Ekonomi ve Finans Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Elif Kaya, birçok esnafın POS cihazı kullanmaktan kaçındığını hatırlatarak, semt pazarlarında kredi kartı kullanılmasının hem tüketiciye hem de satıcıya avantaj sağlayacağını belirtti.

"Vatandaş kredi kartı kullanımını tercih ediyor"

"Pazarlarda tüketicinin kredi kartıyla alışveriş yapabilmesi insanların nakit kullanımından kaçındığı enflasyonist ortamlarda aslında avantaja dönüşür" diyen Kaya, "İnsanlar enflasyonist ortamlarda nakit para taşımak istemezler. Onu ya değerlendirmek isterler ya da yeterli gelirleri olmadığı için borçlarını kapatmak için kullanırlar. O yüzden uzun vadeli borçlanmalara giderler. Kredi kartları da taksitlenmeler ve geleceğe yönelik borçlanma sağladığı için aslında kullanışlı bir tüketici aracına dönüşür" ifadelerini kullandı.

"Tüketici marketlere yönelmek zorunda kalıyor"

POS cihazı kullanımının kayıt dışı ekonominin de önüne geçtiğini belirten Dr. Elif Kaya, "Eğer siz bunu pazarlara, küçük esnaf gibi nakitle çalışan yerlere taşırsanız iki şey yaparsınız: Birincisi ekonominin kayda geçmesini sağlarsınız. Bu vatandaşı korur. Çünkü kayda geçmeyen ekonominin yükü yine vergi olarak vatandaşın omzuna biner. İkinci olarak da vatandaşı nakit taşıma zorunluğundan kurtarmış olursunuz. Nakit taşıması gerekmediği için pazardan da alışveriş yapar. Çünkü insanlar pazardan daha ucuza daha taze bir ürün alacakken nakit parası olmadığı için marketleri tercih etmek zorunda kalıyor. Daha pahalıya daha az taze ürünleri alıyor. Pazarcıların da bir müşteri kaybı oluyor. Çünkü onların da nakitle alışveriş yapamayan kesimi kaybettiğini biliyoruz. Onlar marketlerden alışveriş yapmaya devam ediyorlar" dedi.

Kredi kartını bilinçli kullanın uyarısı

Kredi kartı kullanımının kontrollü ve bilinçli olduğu takdirde vatandaşa olumlu yansıyacağını söyleyen Dr. Elif Kaya, sözlerini şöyle noktaladı:

"Geleceğe borçlandığınızda daha düşük miktar ödersiniz. O nedenle geleceğe yönelik borçlanmalar enflasyonist ortamlarda daha çok tercih edilir. O yüzden tüketiciyi koruyan bir yanı vardır. Kredi kartıyla harcama yaparak aslında geleceğinizden harcıyorsunuz. Bunun için de sizin harcamalarınız yine sizin cebinizden çıkıyor. Var olmayan, gelecekteki bir parayı harcıyorsunuz. O yüzden sınır yokmuşçasına harcamalar çok da sağlıklı değil." - İSTANBUL

