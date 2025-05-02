Dev kuruluştan Türk ekonomisi için çok konuşulacak tahmin

Küresel Ticaret savaşlarının etkisiyle dünya çapında mal dolaşımında tedirginlikler yaşanıyor. Bu ortamda ünlü kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, Türk ekonomisine ilişkin yeni tahminlerini açıkladı. Buna göreS&P Global ekonomistleri, Türk ekonomisinin 2025'te yüzde 2,7 büyüyeceğini, yıl sonu enflasyonun ise yüzde 33 olacağını öngördü.

TÜRK EKONOMİSİNDE BÜYÜME HIZI ARTACAK

Küresel ticaret savaşlarının ekonomiler üzerinde öngörülemez etkilere neden olduğuna değinen S&P Global Ratings, Türkiye ekonomisinin 2025'te yüzde 2,7, 2026'da yüzde 2,9, 2027'de yüzde 3,3 ve 2028'de yüzde 3,2 büyüyeceğini öngördü.

ENFLASYON İÇİN KORKUTAN TAHMİN

S&P'nin Türk ekonomisine ilişkin enflasyon tahmini ise korkuttu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yıl sonunda enflasyonun yüzde 24 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ederkenS&P Global enflasyon beklentisini yüzde 33 olarak açıkladı. Kuruluşun 2026 enflasyon beklentisi yüzde 18,3, 2027 beklentisi yüzde 14,2 ve 2028 beklentisi de yüzde 12,7 olarak açıklandı.

YIL SONU FAİZ BEKLENTİSİ YÜZDE 38

İşsizlik oranının 2025, 2026, 2027 ve 2028 yıllarında sırasıyla yüzde 10,2, 10,0, 9,8 ve 9,7 olacağını düşünen S&P Global, ABD doları/TL ortalama kurunun 2025'te 43,0, 2026'da 48,0, 2027'de 52,0 ve 2028'de 55,0 olacağını öngördü. Kurum, Türkiye'nin yıl sonu politika faizi tahminlerini de aynı yıllar için 38,0, 17,50, 12,50 ve 12,50 olarak sıraladı.