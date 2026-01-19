Kripto para piyasasından saatler içinde 100 milyar dolar silindi

Kripto para piyasasında son 24 saatte ciddi bir değer kaybı yaşandı. CoinMarketCap verilerine göre toplam piyasa değeri yaklaşık 3,15 trilyon dolardan 3,05 trilyon dolara geriledi, böylece yaklaşık 100 milyar dolar "silindi".
Bitcoin'in kritik seviyeleri kaybetmesi fiyat baskısını artırdı. Lider kripto para Bitcoin, 94 bin–95 bin dolar bandını koruyamayarak 90 bin doların altına geriledi, bu da piyasadaki satış baskısını tetikledi.
Likidasyon dalgası da yoğunlaştı. Büyük borsalarda neredeyse 500 milyon dolar değerinde kaldıraçlı pozisyon tasfiye edildi ve 140 binden fazla yatırımcı pozisyonları kapatmak zorunda kaldı.
Ethereum, Binance Coin (BNB), Solana ve XRP gibi önemli altcoinler de değer kaybı yaşadı. Bu düşüş, yatırımcı talebinin zayıfladığı ve riskten kaçış eğiliminin güçlendiği bir dönemin işareti olarak yorumlanıyor.
