Kripto para piyasasından saatler içinde 100 milyar dolar silindi
Ekonomi

Kripto para piyasasından saatler içinde 100 milyar dolar silindi

Kripto para piyasasından saatler içinde 100 milyar dolar silindi
19.01.2026 10:49
Kripto para piyasasında son 24 saatte yaşanan sert satışlarla birlikte toplam piyasa değerinden yaklaşık 100 milyar dolar silinirken, Bitcoin'in kritik seviyeleri kaybetmesi ve geniş çaplı likidasyonlar düşüşü hızlandırdı.

Kripto para piyasasında son 24 saatte ciddi bir değer kaybı yaşandı. CoinMarketCap verilerine göre toplam piyasa değeri yaklaşık 3,15 trilyon dolardan 3,05 trilyon dolara geriledi, böylece yaklaşık 100 milyar dolar "silindi".

BITCOIN 90 BİN DOLARIN ALTINA GERİLEDİ

Bitcoin'in kritik seviyeleri kaybetmesi fiyat baskısını artırdı. Lider kripto para Bitcoin, 94 bin–95 bin dolar bandını koruyamayarak 90 bin doların altına geriledi, bu da piyasadaki satış baskısını tetikledi.

140 BİNDEN FAZLA YATIRIMCI POZİSYONLARI KAPATTI

Likidasyon dalgası da yoğunlaştı. Büyük borsalarda neredeyse 500 milyon dolar değerinde kaldıraçlı pozisyon tasfiye edildi ve 140 binden fazla yatırımcı pozisyonları kapatmak zorunda kaldı.

BÜYÜK DEĞER KAYBI YAŞANIYOR

Ethereum, Binance Coin (BNB), Solana ve XRP gibi önemli altcoinler de değer kaybı yaşadı. Bu düşüş, yatırımcı talebinin zayıfladığı ve riskten kaçış eğiliminin güçlendiği bir dönemin işareti olarak yorumlanıyor.

