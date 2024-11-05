Kruvaziyer Turizmi İçin Kuşadası'ndan Örnek Destek - Son Dakika
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Ekonomi

Kruvaziyer Turizmi İçin Kuşadası'ndan Örnek Destek

Kruvaziyer Turizmi İçin Kuşadası\'ndan Örnek Destek

Ulusal bir TV programında, İzmir'in turizm gündemi ele alındı ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in kruvaziyer turizmine sağladığı katkılar değerlendirildi. Programa katılan uzmanlar, yerel yönetimlerin turizme olan önemine dikkat çekerek, Başkan Günel'in yaptığı yatırımları ve oluşturduğu turizm seferberliğini övdü.

05.11.2024 17:45  Güncelleme: 17:47
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Ulusal yayın yapan bir TV kanalında İzmir'in turizm gündemini değerlendiren kruvaziyer ve turizm duayenleri, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in kruvaziyer turizmine katkılarından söz ederek örnek gösterdiler.

Program katılımcılarından İzmir'deki bir turizm derneğinin Başkanı Korhan Bilgin turizmde yerel yönetimlerin önemine değinerek "Bölgemizde bu konuda Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kentin turizme hazırlığı noktasında çok önemli yatırımlara imza attı. Özellikle Kruvaziyer turizmine çok önemli ve güçlü bir destek verdi. Başkan Ömer Günel, yerel yönetimin turizme desteği konusunda güzel bir örnektir" dedi.

Türkiye'deki bir acentenin Ege Bölge Temsil Kurulu Başkanı Kıvanç Meriç ise İzmir'in marka değerini yeniden yakalamak zorunda olduğunun altını çizerek "Bugün itibari ile Londra'da turizm fuarı başladı. Londra Turizm Fuarı'nda İzmir yok ama Kuşadası, Belediye Başkanı Ömer Günel ile birlikte orada temsil ediliyor. Bu çok önemli bir güçtür " dedi.

3 büyük kruvaziyer gemi acentesinin temsilcisi Deniz Köse ise belediye başkanlarının görevinin gemi getirmek olmadığının altını çizerek, "Bir belediye başkanının görevi kruvaziyer gemisi getirmek değildir. Gelecek olan kruvaziyer gemisi ve yolcusu için kenti hazırlamaktır. Kuşadası bu konuda yine güzel bir örnek. 2019 yılında göreve gelen Başkan Ömer Günel'in ilk icraatı turizm seferberliği ilan ederek kenti turizme hazırlamak oldu. Bu konuda gerek belediye başkanı gerekse özel liman işletmesi önemli işlere imza attı" diyerek Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'den övgü ile bahsetti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Ömer Günel, Kuşadası, Ekonomi, Turizm, Yaşam, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kruvaziyer Turizmi İçin Kuşadası'ndan Örnek Destek - Son Dakika

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