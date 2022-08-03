Kuşadası, 3 kruvaziyerle gelen 8 bin 270 turisti ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi

Kuşadası, 3 kruvaziyerle gelen 8 bin 270 turisti ağırladı

03.08.2022 13:43
Kuşadası, 3 kruvaziyerle gelen 8 bin 270 turisti ağırladı

Kruvaziyer turizmin önemli merkezlerinden Kuşadası'na 3 gemiyle 8 bin 270 turist geldi.

Kruvaziyer turizmin önemli merkezlerinden Kuşadası'na 3 gemiyle 8 bin 270 turist geldi.

Bahama bandıralı "Odyssey Of The Seas", İtalya bandıralı "Costa Venezia" ve Panama bayraklı "MSC Armonia" adlı kruvaziyerler, yolcularıyla Ege Port Limanı'na yanaştı.

Gemilerden inen 8 bin 270 turist, limanda halk oyunları gösterileriyle karşılandı.

Turistlerden bazıları Efes ve Meryem Ana Evi turuna katılmak üzere otobüslerle limandan ayrıldı, diğerleri de Kuşadası'nda alışverişi tercih etti.

YORUMLAR
500
Antalya'da kamyon ile tur otobüsü çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı Antalya'da kamyon ile tur otobüsü çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı Antalya'da tur otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı Antalya'da tur otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Kaynak: AA

Kuşadası, turist, Seas, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kuşadası, 3 kruvaziyerle gelen 8 bin 270 turisti ağırladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:22 Galatasaray, yıldız futbolcu Mertens için şartları zorluyor! 5 milyon euro maaş isteyen Belçikalı ile görüşmeler sürüyor
12:55 Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Arıncı'dan KPSS soruları hakkında "Problem var" ifadesi geldi! Müfettişler bugün ÖSYM'ye gidiyor
12:49 Ağustos ayı kira artış oranı belli oldu! Yüzde 25'i aşamayacak
12:36 Uğur Dündar'dan Fenerbahçelilere forvet müjdesi: Çok az kaldı
12:24 Tayvan'a ziyareti Çin'le krize neden olan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ülkeden ayrıldı
12:18 Sinan Oğan'dan adaylık şartı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakip mi olacak?
11:58 Fenerbahçe'de yeniden Sörloth sesleri yükselmeye başladı
11:48 Trabzonspor'a kötü haber! Marek Hamsik sahalardan haftalarca uzak kalacak
11:50 Nehirde yüzen adamın dünyanın en büyük altın parçalarından birini bulması üzerine ekipler bölgeye akın etti
11:37 Kılıçdaroğlu'ndan tartışılan KPSS soruları hakkında açıklama: Sarayın kendi şaibesini çözme şovuna sadece gülüyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 13:43:28. #1.11#
SON DAKİKA: Kuşadası, 3 kruvaziyerle gelen 8 bin 270 turisti ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement