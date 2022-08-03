Turistlerden bazıları Efes ve Meryem Ana Evi turuna katılmak üzere otobüslerle limandan ayrıldı, diğerleri de Kuşadası'nda alışverişi tercih etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Ekonomi › Kuşadası, 3 kruvaziyerle gelen 8 bin 270 turisti ağırladı - Son Dakika

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