Bodrum'a 2 kruvaziyerle 832 turist geldi - Son Dakika
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Bodrum'a 2 kruvaziyerle 832 turist geldi

31.08.2022 15:10
Bodrum'a 2 kruvaziyerle 832 turist geldi

Kruvaziyer turizminin önemli merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesindeki limana, 2 gemiyle 832 yolcu geldi.

Kruvaziyer turizminin önemli merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesindeki limana, 2 gemiyle 832 yolcu geldi.

Bodrum Cruise Port Limanı'na yanaştırılan Bahama bayraklı 179 metrelik "Seabourn Encore" isimli kruvaziyerde 329 yolcu 412 personel, Marshall Adaları bayraklı "Nautica" adlı kruvaziyerde de 503 yolcu ve 408 personel bulunuyor.

Gümrük işlemlerinin ardından gemilerden inen yolcular Paşatarlası ve Kumbahçe sahilinde yürüyüş yaptıktan sonra turistik yerleri gezdi, alışveriş yaptı ve denize girdi.

Çeşme Limanı'ndan gelen Seabourn Encore'de, ağırlıklı ABD ve İngiliz yolcu bulunuyor.

İzmir Limanı'ndan gelen Nautica'da ise ağırlıklı ABD, İngiliz, Kanada ve Avusturalyalı yolcular bulunuyor. Her iki gemi de gece saatlerinde Rodos Limanı'na hareket edecek.

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Kaynak: AA

Bahama, Bodrum, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bodrum'a 2 kruvaziyerle 832 turist geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum'a 2 kruvaziyerle 832 turist geldi - Son Dakika
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