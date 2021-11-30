KSO Başkanı Zeytinoğlu büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, dördüncü çeyrekte de büyümenin devam edeceğini, yılın tamamının yüzde 10-12 civarında büyümeyle tamamlanabileceğini düşündüklerini bildirdi.

Zeytinoğlu, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan bu yılın üçüncü çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ekonominin 2021 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdüğüne işaret eden Zeytinoğlu, üçüncü çeyrek büyümesinde, ihracat, imalat sanayi ve hizmetler sektörü katkılarının öne çıktığını vurguladı.

Zeytinoğlu, alt kalemlere bakıldığında, sanayi sektöründe yüzde 10, imalat sanayide yüzde 9,4 ve hizmetler sektöründe yüzde 20,7'lik artışlar olduğuna dikkati çekerek, hizmetler sektöründe gerçekleşen artışın, geçen yıldan kaynaklanan baz etkisini de içerdiğini ve inşaat sektöründe yüzde 6,7, tarımda ise yüzde 5,9'luk daralma yaşandığını kaydetti.

Ayhan Zeytinoğlu, öncü göstergelere göre, dördüncü çeyrekte de büyümenin devam edeceğini ve yılın tamamının yüzde 10-12 civarında büyümeyle tamamlanabileceğini düşündüklerini belirtti.

"Çip tedarikindeki sıkıntılara rağmen rekorlar gerçekleştirdiğimizi görüyoruz"

Yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre, mal ve hizmet ihracatının yüzde 25,6 arttığını, ithalatın ise yüzde 8,3 gerilediğini aktaran Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"Bu yıl ihracatta, gemi hatlarında, konteyner tedariki ve özellikle çip tedarikinde yaşanan sıkıntılara rağmen rekorlar gerçekleştirdiğimizi memnuniyetle görüyoruz. Döviz kurunun da ihracatı destekleyecek seviyede olmasını önemsiyoruz. Ancak son dönemde oluşan hızlı artışlar bizim istediğimiz bir durum değil. Burada öngörülebilir, istikrarlı bir kurun orta ve uzun vadede ihracatçıyı desteklemesi açısından değerli olduğunun altını çizmek istiyorum."

Zeytinoğlu, kasım ve aralık aylarında da ihracatta yeni rekorlar gerçekleştirileceğini beklediklerini belirterek, "Arzumuz ihracattaki yüksek seviyelerin devam etmesi ve büyümeye katkısının artması yönünde. Üçüncü çeyrekte yatırımlarda yüzde 2,4'lük gerileme var, alt kalemlerine baktığımızda inşaat yatırımlarında yüzde 9,6 gerileme olurken, makine ve teçhizat yatırımlarındaki yüzde 17,5'luk artış bizleri memnun etmiştir. Bu kalemdeki artışın, ekonomide sanayinin payının artması ve sürdürülebilir büyüme için önemli olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.