KTB Başkanı Bağlamış'tan "damızlık hayvanlar kesilmesin" uyarısı Açıklaması - Son Dakika
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KTB Başkanı Bağlamış'tan "damızlık hayvanlar kesilmesin" uyarısı Açıklaması

07.06.2022 15:12
KTB Başkanı Bağlamış'tan "damızlık hayvanlar kesilmesin" uyarısı Açıklaması

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Recep Bağlamış, damızlık vasfını yitirmemiş hayvanların satışının ülke hayvancılığı ve et tedariki açısından olumsuz etkilerinin dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Recep Bağlamış, damızlık vasfını yitirmemiş hayvanların satışının ülke hayvancılığı ve et tedariki açısından olumsuz etkilerinin dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Bağlamış, Kasaplar Odası Başkanı Mustafa Bayırbaş, Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras, Veterinerler Odası Başkanı Akgün Ergül ile kurbanlık satışlarıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Bağlamış, oda başkanlarıyla istişare ederek Kayseri'de erkek tosun canlı kilogram fiyatının 64 TL, damızlık vasfını kaybetmiş düvenin 61 TL, damızlık vasfını yitirmiş sığırın 55 TL, damızlık vasfını kaybetmiş koyunun 60 TL, erkek toklunun ise 65 TL'den satılmasını tavsiye ettiklerini söyledi.

Bağlamış, Kayseri'de büyükbaş hisse fiyatının 5 bin TL ile 7 bin 500 TL, küçükbaş fiyatının ise 3 bin 500 TL ile 5 bin TL olmasını önerdiklerini aktardı.

Kombinalardaki kesim ücretleriyle ilgili de bilgi veren Bağlamış, "Büyükbaş için kesim ve 4 parçaya ayırma 1000 TL, küçükbaş için 150 TL, söküm ve parçalama ücreti ise büyükbaş 1000 TL, küçükbaş detaylı parçalama, paketleme 150 TL olarak belirlendi. Et çekim ve sucuk dolum ücretleri de kilogram fiyatı 4 TL olarak belirlendi. Vatandaşlarımız belediyelerimiz tarafından kurulan kurban pazarlarından veya besi çiftliklerinden gönül rahatlığıyla kurbanlıklarını alabilir. Küpesi olmayan hayvanları almamalarını özellikle rica ediyorum. Veteriner sağlık raporu olmayan, çok zayıf, gebe veya yeni doğum yapmış, yüksek ateşi olan, çok genç ve etleri olgunlaşmamış, bakışları ve dış görünümü canlı olmayan, salya akıntısı bulunan, uzuvları eksik olan hayvanlar satın alınmamalı." diye konuştu.

"Damızlık hayvanlar milli servet"

Et tedarikinde sıkıntı yaşanmaması ve hayvan sayısının azalmaması için doğurganlık özelliği kaybolmamış dişi sığırların kesilmemesi gerektiğini vurgulayan Bağlamış, "Bu hayvanlara milli servet gözüyle bakmamız gerekiyor. Alıcı ve satıcılara tavsiyemiz, damızlık vasfını yitirmemiş hayvanların satışının ülke hayvancılığı ve et tedariki açısından olumsuz etkileri olduğunu unutmamalarıdır." ifadelerini kullandı.

Bağlamış hem Kayseri hem de Türkiye'de büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık sayısında sıkıntı olmadığını, geçen yıl kurbanda 30-35 bin küçükbaş, ortalama 15 bin civarında da büyükbaş hayvan kesildiğini, bu yıl ekonomik şartlar nedeniyle yüzde 10-20 azalma beklediklerini dile getirdi.

Yaklaşık bir yıldır kırmızı et üreticilerinin daha fazla zarar ettiğini anlatan Bağlamış, "Üretim maliyetleri et fiyatlarının artışına karşılık 2-3 kat daha fazla arttı. Biz inanıyoruz ki 6 ay içinde girdi maliyetleri göz önünde bulundurularak Et ve Süt Kurumu tarafından kırmızı et üreticilerimizin fiyat regülesi yapılacaktır. Aksi taktirde kırmızı et üretiminde ciddi azalma olabilir." diye konuştu.

Kasaplar Odası Başkanı Mustafa Bayırbaş ise oda olarak acemi kasapların önüne geçmek için kurslar düzenlediklerini, kurban kesecek kapasitede olanlara onay verdiklerini belirtti.

Gazetecilerin sorusu üzerine Veterinerler Odası Başkanı Akgün Ergül de Kayseri ve ilçelerinde şarbon ya da salgın sayılacak bir hayvan hastalığı olmadığını aktardı.

Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras da bir yıldır üreticinin yem, işçilik, enerji ve veterinerlik gibi girdilerinde artış olduğunu, buna karşılık et fiyatlarının üreticiyi korumadığını, açıklanan kurbanlık fiyatlarının üreticiyi bir nebze rahatlatacağını ifade etti.

Üreticinin önünü göremediğini belirten Aras, "Şu an yeterli hayvanımız var mı, var. Ancak gelecekte yeterince hayvanımız olacak mı, bu kesinlikle şüphelidir. Kurban Bayramı'ndan sonra da çiftliklerin dolu olacağını sanmıyoruz. Üretici para kazanamadığı için çiftliklerin yüzde 60-70'inin geriye düşeceğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Kayseri, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KTB Başkanı Bağlamış'tan 'damızlık hayvanlar kesilmesin' uyarısı Açıklaması - Son Dakika

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