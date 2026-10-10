KTO Başkanlığına oy birliğiyle yeniden seçilen Selçuk Öztürk güven tazeledi - Son Dakika
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KTO Başkanlığına oy birliğiyle yeniden seçilen Selçuk Öztürk güven tazeledi

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KTO Başkanlığına oy birliğiyle yeniden seçilen Selçuk Öztürk güven tazeledi
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Konya Ticaret Odası'nın yeni meclis üyeleri, yönetim kurulu seçimlerinde Selçuk Öztürk'ü oy birliğiyle yeniden başkanlığa seçti. Öztürk, kazananın Konya ve iş dünyası olduğunu belirterek yeni dönemde şehrin ekonomik gücünü büyütmeyi hedeflediklerini söyledi.

Konya Ticaret Odası'nın geçtiğimiz cumartesi günü yapılan Meclis ve Meslek Komiteleri Üyelikleri seçimlerinin ardından oluşan yeni meclis üyelerinin gerçekleştirdiği yönetim kurulu seçimleri tamamlandı. Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanlığına oy birliğiyle yeniden seçilen Selçuk Öztürk, yeni dönemde de Konya'nın ekonomik gücünü büyütmek için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmayı sürdüreceklerini söyledi.

Konya Ticaret Odası'nın 3 Ekim 2026'da gerçekleştirilen Meclis ve Meslek Komiteleri Üyeliği Seçimlerinin sonuçlarının kesinleşmesinin ardından yönetim kurulu seçimleri tamamlandı. Yeni meclis üyelerinin katılımıyla tek liste üzerinden gerçekleştirilen seçimlerde Selçuk Öztürk, oy birliğiyle yeniden Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilerek güven tazeledi. Yapılan seçimlerde yeni Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: "Selçuk Öztürk (Başkan), Fahreddin Özkul, Hasan Yılmaz, İsmail Hakkı Karaca, Mehmet Çakır, Mehmet Çiğdem, Osman Bağcı, Ömer Çoktosun, Ramazan Erkuş, Samet Tekelioğlu, Serhat Yaya." Seçimlerde Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra Disiplin Kurulu üyeleri ve TOBB Genel Kurulu delegeleri de belirlendi.

Seçimlerin ardından meclis üyelerine hitap eden KTO Başkanı Selçuk Öztürk, sürecin odanın köklü geçmişine, kurumsal büyüklüğüne ve üyelerinin temsil gücüne yakışır şekilde tamamlandığını belirterek, "Şahsıma ve yönetim kurulumuza oy birliğiyle gösterdiğiniz teveccüh için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi. Yeni dönemde odanın organlarında görev üstlenen çalışma arkadaşlarını kutlayan Öztürk, yönetim kademelerinde görevlerini devreden isimlere de Konya ve ülke için verdikleri emek ve sundukları hizmetler dolayısıyla teşekkür etti. Öztürk, yeni dönemde de birlik ve beraberlik içerisinde odaya ve şehre değerli hizmetler kazandırmaya devam edeceklerini ifade etti.

"Kazanan Konya'mız ve iş dünyamız olmuştur"

Seçim sürecinin üyelerle aralarındaki güçlü bağın ve dayanışmanın yanı sıra Konya'nın birlik ve beraberliğini de yansıttığını vurgulayan Öztürk, "Kıymetli desteklerini bizlerle paylaşan iş dünyamızı temsil eden dernek ve vakıflarımızın, meslek odalarımızın temsilcilerine gönülden teşekkür ediyorum. Bir kez daha vurgulamak istiyorum; kazanan Konya'mız ve iş dünyamız olmuştur. Bu güçlü birlikteliğin, ortak hedeflerimize ulaşma yolunda çalışmalarımıza güç katacağına ve Konya'mızın ülke ekonomisindeki payını daha da artıracağına inanıyorum" ifadelerini kullandı

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: KTO Başkanlığına oy birliğiyle yeniden seçilen Selçuk Öztürk güven tazeledi - Son Dakika
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