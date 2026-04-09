KTO\'dan AB Destekli Dijital Proje

Kayseri Ticaret Odası (KTO); Avrupa Birliği destekli önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor. Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu II (TEBD II) Programı kapsamında yürütülen DigiConnect-Odalararası Dijital Bağlantı ve İş Birliği Ağı Projesi ile Kayseri iş dünyasının uluslararası pazarlara açılması ve dijital dönüşüm kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

KTO koordinasyonunda yürütülecek proje; Türkiye, Çekya ve Belçika'daki ticaret ve sanayi odalarının iş birliğiyle uygulanacak. Proje kapsamında KOBİ'lerin uluslararasılaşma süreçlerinin desteklenmesi, dijital yetkinliklerinin geliştirilmesi ve sürdürülebilir iş bağlantılarının kurulması amaçlanıyor. DigiConnect Projesi çerçevesinde eğitim ve kapasite geliştirme programları, B2B eşleştirme ve networking etkinlikleri, hedef pazarlara yönelik analiz ve bilgilendirme çalışmaları ile odalar arası dijital iş birliği platformu hayata geçirilecek. Bu faaliyetlerle Kayseri iş dünyasının Avrupa Birliği pazarlarıyla daha güçlü ve kalıcı bağlar kurması hedefleniyor. Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, projeye ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı;

"DigiConnect Projesi ile üyelerimizin uluslararası pazarlara erişimini kolaylaştırmayı ve dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırmayı hedefliyoruz. Avrupa'daki paydaşlarımızla kurduğumuz bu güçlü iş birliği sayesinde, Kayseri iş dünyasının rekabet gücünü artıracak somut çıktılar elde edeceğimize inanıyoruz."

AB destekli güçlü bir işbirliği modeli

DigiConnect Projesi Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte olup, Kayseri Ticaret Odası koordinasyonunda; Belçika'dan Flaman Brabant bölgesini temsil eden Voka - Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant ve Çekya'nın çatı kuruluşu Hospodsk komora eské republiky ile oluşturulan konsorsiyum tarafından yürütülmektedir. Proje, TEBD II Programı kapsamında Eurochambres ve TOBB iş birliği ve koordinasyonunda hayata geçirilmektedir. Projenin resmi açılış toplantısı, 14 Nisan 2026 tarihinde Kayseri Ticaret Odası, Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu'nda Saat 10: 00' da gerçekleştirilecek. Belçika ve Çekya Büyükelçilik temsilcilerinin katılımıyla düzenlenecek etkinlikte; proje tanıtımı, hedef pazar sunumları, panel oturumları ve networking faaliyetleri yer alacak.

Etkinlik, Kayseri iş dünyasının Avrupa ile entegrasyonu açısından önemli bir buluşma noktası olacak. - KAYSERİ