Kuaför ve güzellik uzmanlığı dahil 16 mesleğe belge şartı! Yeni yıldan itibaren çalışamayacaklar - Son Dakika
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Kuaför ve güzellik uzmanlığı dahil 16 mesleğe belge şartı! Yeni yıldan itibaren çalışamayacaklar

27.11.2022 12:38

Kuaför, güzellik uzmanı, ahşap mobilya ve ayakkabı imalatçıları gibi 16 meslekte 1 Ocak 2023'ten itibaren Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından verilen mesleki yeterlilik belgesi belgesi şartı aranacak.

Eğitim ve istihdam arasındaki uyumu sağlama görevini yerine getiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı MYK, nitelikli insan kaynağının oluşması için mesleklere standart, çalışanlara belge kazandırmaya devam ediyor.

BELGE ZORUNLULUĞU GETİRMEYİ SÜRDÜRÜYOR

Faaliyete başladığı 2006'dan bugüne kadar 2 milyon 350 binden fazla çalışanı "mesleki yeterlilik belgesi" sahibi yapan Kurum, iş kazaları açısından "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" gruplardaki mesleklere de belge zorunluluğu getirmeyi sürdürüyor.

BELGESİ OLMAYANLAR 1 OCAK'TAN İTİBAREN ÇALIŞTIRILAMAYACAK

Bu kapsamda, kuaför, güzellik uzmanı, ahşap mobilya imalatçı, mobilya döşemecisi, ayakkabı imalatçısı, kesimci (ayakkabı), saraciye imalatçısı, sayacı, zeytinyağı üretim operatörü, boyama operatörü, baca yağlı kanal temizleme personeli, elektrik dağıtım şebekesi test görevlisi, raylı sistem araçları elektrik bakım ve onarımcısı, raylı sistem araçları elektronik bakım ve onarımcısı, raylı sistem araçları mekanik bakım ve onarımcısı, raylı sistemler sinyalizasyon bakım ve onarımcısı mesleklerinde belge şartı 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek. Bu mesleklerde, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayanlar, 1 Ocak 2023'te itibaren çalıştırılamayacak.

USTALIK BELGESİ VE DİPLOMASI OLANLARDA BELGE ŞARTI ARANMAYACAK

"Mesleki Eğitim Kanunu"na göre ustalık belgesi alanlar ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin mesleki ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için belge şartı aranmayacak. Bu 16 meslekle birlikte mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu bulunan "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" sınıftaki meslek sayısı 204'e yükselmiş olacak.

Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
  • mustafa kemal ünal: bazı işler var ki profesyonelli getirir eğitim gerektirir, ama ülkemizde maalesef parası olan her işi yapıyor ben 36 yıllık tabelacıyım adam babasının parası ile tabelacı olup çıkıyor bir yerde 6 ay çalışıp sonucu insanların üzerine düşen tabelalar yapılan dandik tabelalar kazıklanan esnaflar Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
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Merkez Yürütme Kurulu, Kuaför, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kuaför ve güzellik uzmanlığı dahil 16 mesleğe belge şartı! Yeni yıldan itibaren çalışamayacaklar - Son Dakika

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