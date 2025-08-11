Kuantist 35 Milyon Dolar Yatırım Aldı

KRİPTO varlık alım satım platformu Kuantist, 35 milyon dolar değerleme ile yatırım aldığını duyurdu. Yatırım tutarının basınla paylaşılmadığı tura Letonya merkezli algoritmik işlemler piyasa yapıcısı Gravity Team LTD; Borsa İstanbul Eski Genel Müdürü, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Eski Başkan Yardımcısı ve G20 Official Sector Steering Committee (IBOR Transition) Eski Üyesi Murat Çetinkaya ile Borsa İstanbul Eski Genel Müdür Yardımcısı Alpogan Sabri Erdoğan katıldı.

Kuantist'in Kurucusu ve CEO'su Serhat Yıldız yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bütün motivasyonumuz ülkemizde kripto varlık ekosisteminin sağlıklı gelişimine katkı sağlamaktır. Bu amaçla Kuantist olarak ülkemizin en seçkin yazılımcıları, finans profesyonelleri ile ekibimizi büyütmeye devam ediyoruz. Yatırım turumuz ile beraber yeni ürünler geliştirmek ve ülkemizdeki kripto varlık ekosisteminin gelişimine liderlik etmek amacıyla çalışmalarımıza durmadan, duraksamadan devam edeceğiz. Yeni sermaye yapımız ve yönetim kurulumuz, yatırımcılarımızın bize, bizim de ülkemiz ve sektörümüze olan inancımızın göstergesidir" dedi.

'KULLANICILARIMIZLA GÜZEL GELİŞMELER PAYLAŞMAYA DEVAM EDİYORUZ'

Yıldız değerlendirmelerini şu sözlerle sonlandırdı: "Stratejik öneme sahip yatırım turumuz kapsamında, dünyanın önde gelen likidite sağlayıcılarından Gravity Team ile başta Türk Lirası işlem çiftleri olmak üzere yüksek likidite sunmak amacıyla işbirliği yaptığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Kuantist'in varoluş amacı; kullanıcılarımızın günlük hayatlarını kolaylaştıran ürünler sunarak en iyi fiyatlar ile masrafsız işlem yapabilmelerini sağlamaktır.

"Ülkemizde yakın zamanda yayımlanan tebliğlerle birlikte, kripto varlık hizmet sağlayıcılar artık birer finansal kuruluş statüsüne kavuştu. Güçlenen yönetim kurulumuz ile birlikte Kuantist, kullanıcılarına daha şeffaf, güvenli ve regülasyonlara uyumlu bir deneyim sunmak için iş ortaklıklarını büyütmeye; kriptoyu günlük yaşamın sade, erişilebilir ve güvenilir parçası haline getirmek için aralıksız çalışmaya devam etmektedir."