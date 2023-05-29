Airfryer ve robot süpürge fiyatlarına zam yolda - Son Dakika
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Airfryer ve robot süpürge fiyatlarına zam yolda

Airfryer ve robot süpürge fiyatlarına zam yolda

29.05.2023 11:23

Yerli üretimi olan yeni nesil ürünlerden airfryer ve robot süpürgenin de aralarında yer aldığı bazı küçük ev aletlerinin ithalatında uygulanan gözetim uygulamasında değişikliğe gidildi. Bu durum cihazların fiyatlarına 'zam' olarak geri dönecek.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

GÖZETİM BELGESİ BAKANLIK TARAFINDAN DÜZENLENECEK

Buna göre, porselenden sofra ve mutfak eşyası, diğer ev eşyası ve tuvalet eşyası, seramikten sofra ve mutfak eşyası, diğer ev eşyası ve tuvalet eşyası ve seramikten heykelcikler ve diğer süs eşyasının ithalatında ileriye yönelik yürütülecek gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Söz konusu ürünler Bakanlık tarafından düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilecek.

E-DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPILABİLECEK

Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvurular, Gümrükler Tek Pencere Sistemi kapsamında Bakanlık internet sayfasında yer alan "E-Hizmetler" ve "E-İşlemler" altındaki "İthalat Belge İşlemleri" bölümünde yer alan "E-İmza Uygulamalarına Giriş" kısmında elektronik imza ile yapılacak. Ayrıca, e-Devlet üzerinden de başvuru yapılabilecek.

TEBLİĞLER RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Bakanlığın "ithalatta gözetim uygulamasına ilişkin tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğler" de Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, sofra, mutfak, tuvalet, yazıhane, ev tezyinatı (süsler) ve benzeri işler için cam eşya tanımlı ürün grubu için belirlenen birim gümrük kıymeti rakamları güncellendi. Bu ürünler için gümrük kıymeti rakamları ton başına 1300 dolar ile 6 bin 500 dolar arasında değişecek.

GÜMRÜK KIYMETİ ADET BAŞINA 10 DOLAR İLE 200 DOLAR ARASINDA

Yerli üretimi olan yeni nesil ürünlerden airfryer, robot süpürge, dik süpürge ve stand mikserlerin ithalatının yakından izlenebilmesi ve özellikle düşük birim fiyatlı ithalatın gerçekleşme koşullarının araştırılması amacıyla, söz konusu eşyanın belirlenen gümrük kıymetlerinin altında birim kıymeti haiz olanlarının ithalatı ülke ayrımı olmaksızın gözetime tabi tutulacak. Söz konusu ürünler için gümrük kıymeti adet başına 10 dolar ile 200 dolar arasında olacak şekilde güncellendi. Tebliğler yayım tarihini takip eden 30. gün yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA
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Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Son Dakika

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