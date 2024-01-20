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Küçük Ölçekli Balıkçıların Destekleme Başvuruları 16 Şubat'ta Son Bulacak - Son Dakika
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Küçük Ölçekli Balıkçıların Destekleme Başvuruları 16 Şubat'ta Son Bulacak

Küçük ölçekli balıkçıların destekleme başvuruları 8 Ocak'ta başladı ve 16 Şubat'ta sona erecek. Boyu 12 metreden küçük balıkçı gemileri ile iç sularda faaliyet gösteren balıkçı gemilerinin tamamı desteklemeden yararlanacakları açıklandı. Muğla'da ise belirli şartları sağlayan gemilere boy uzunluğuna göre belirlenen miktarlarda destekleme ödemesi yapılacak. Başvuruların 16 Şubat'a kadar devam edeceği ve desteklemeden yararlanmak isteyen balıkçı gemilerinin sahipleri veya yetkililerinin İl/İçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekiyor.

Küçük Ölçekli Balıkçıların Destekleme Başvuruları 16 Şubat\'ta Son Bulacak
20.01.2024 - 11:58,
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8 Ocak'ta başlayan Küçük Ölçekli Balıkçıların Destekleme başvuruları 16 Şubat'ta sona erecek. Boyu 12 metreden küçük balıkçı gemileri ile iç sularda faaliyet gösteren balıkçı gemilerinin tamamı desteklemeden yararlanacakları açıklanırken, katın balıkçılara desteklemede yüzde 25 fazla ödeme yapılacağı açıklandı.

Küçük ölçekli balıkçıların desteklenmesi, özellikle kıyı şeridinde yer alan ve geçimini balıkçılıkla sağlayan pek çok vatandaşın olduğu Muğla'da gerekli şartları sağlayan gemilere boy uzunluğuna göre belirlenen miktarlarda gemi başına destekleme ödemesi yapılacak.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmede, boy uzunluğu 4,99 metreye kadar olan gemilere 3 bin 500 TL, 5-7,99 metre arası gemilere 4 bin 250 TL, 8-9,99 metre arası gemilere 5 bin 250 TL, 10-11,99 metre arası deniz balıkçı gemileri ile 10 metre ve daha büyük boylardaki tüm iç su balıkçı gemilerine 6 bin TL destekleme ödemesi yapılacaktır. Balıkçı gemisinin sahibi veya ortağı olan kadınlara; desteklemeye başvurduğu tarihte sahiplik veya ortaklığın devam ediyor olması ve şahsı veya ortakları adına desteklemeye bizzat başvuru yapmaları halinde, gemi başına ödenecek birim destekleme tutarının yüzde 25 daha fazlası ödenecek.

Başvuruların 16 Şubat'a kadar devam edeceği, desteklemeden yararlanmak isteyen balıkçı gemilerinin sahipleri veya yetkililerinin, 16 Şubat 2024 mesai saati bitimine kadar İl/ İçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekiyor. Destekleme başvurusu yapılabilmesi için geminin, başvuru tarihinde geçerli 'Balıkçı Gemileri İçin Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresine' sahip olması gerekiyor. Ruhsat geçerlilik süreleri dolmuş ama ruhsat yenilemek için yasal bir engel bulunmayan gemi ruhsatına sahip balıkçılar, destekleme dönemi içerisinde (başvuru son gününden önce) ruhsatlarını yenileyerek, destekleme müracaatlarını yapabilecekler. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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Muğla, Balıkçılık, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Küçük Ölçekli Balıkçıların Destekleme Başvuruları 16 Şubat'ta Son Bulacak - Son Dakika
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