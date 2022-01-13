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Küçük sanayi siteleri üst birliği kuruluyor - Son Dakika

Küçük sanayi siteleri üst birliği kuruluyor

13.01.2022 14:21
Küçük sanayi siteleri üst birliği kuruluyor

DTSO Başkanı Mehmet Kaya ve DESOB Başkanı Alican Ebedinoğlu ile bir araya gelen Küçük Sanayi Sitesi Başkanları, Diyarbakır Merkez ve ilçelerdeki KSS'leri de içerecek bir yapılanma kararı aldı.

DTSO Başkanı Mehmet Kaya ve DESOB Başkanı Alican Ebedinoğlu ile bir araya gelen Küçük Sanayi Sitesi Başkanları, Diyarbakır Merkez ve ilçelerdeki KSS'leri de içerecek bir yapılanma kararı aldı.

Diyarbakır 1., 2., 3. ve 4. KSS, Metalciler Sanayi Sitesi, Marangozlar Sanayi Sitesi, MEGA Sanayi Sitesi, Bismil, Ergani ve Dicle Küçük Sanayi Sitesi başkanlarını katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda Küçük Sanayi Sitesi Başkanları Diyarbakır Merkez ve ilçelerdeki KSS'leri de içerecek bir yapılanma kararı aldılar. Toplantıda konuşan Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır ekonomisinin gelişmesi için kentin bütün bileşenleri ile birlikte hareket ettiklerini söyledi. Kaya, "Gerek küçük sanayi siteleri, gerekse de Organize Sanayi bölgelerimizin geliştirilmesi konusunda yoğun çalışmalarımız var. Mevcut OSB'de artan yatırım taleplerine karşı ek genişleme alanları kurduk. Tekstil OSB için de aynı durum var. Burada da talepler yoğun. Karacadağ OSB altyapısını hazırlamaya başladık. Kısa vadede burada yatırımcılara yer tahsisine başlayacağız. Küçük sanayi siteleri kentimizin en önemli istihdam ve üretim alanları. Bu nedenle küçük sanayi sitelerimizi daha modernize edilmiş, fiziki alt ve üst yapıları tamamlanmış halde esnafımıza hizmet verebilir hale getirmeye çalışıyoruz" dedi.

Hedeflerinin her ilçeye yeni en az bir KSS kurmak olduğunu belirten Kaya, "Mevcut KSS'leri ise modernize etmektir. Kuracağımız yeni ve modern KSS alanlarına şehir merkezindeki mevcut KSS'leri ve KSS dışında faaliyet gösteren küçük esnafımızı taşımayı planlıyoruz. Bunu yaparken de mevcut KSS yöneticilerimizle birlikte, onların görüş ve önerilerini alarak planlama yapıyoruz. Mevcut KSS'lerdeki esnaflarımızın hak kaybına uğramadan yeri yere taşınmaları bizim için en önemli ve en öncelikli konu. Bütün kent paydaşlarının birlikte hareket etmesi kısa sürede başarılı işler çıkarmamızı sağlıyor ve çok daha hızlı yol alabiliyoruz. Gelinen aşamada birlikteliğimizi daha güçlü kılmak, işbirliğimizi daha ileri bir düzeye taşımak için KSS'lerin tek çatı altında birleşmesinin hazırlıklarını yapmaya başladık. Çok kısa bir sürede KSS'lerimizle birlikte "Küçük Sanayi Siteleri Üst Birliği"ni kurmayı planlıyoruz. Biz de meslek Odaları olarak bu birliğin içerisinde yer alıp, gerekli bütün imkanlarımızı seferber edeceğiz. Bu şekilde gücümüzü birleştirerek yerel ve merkezi otoritelerden de gerekli destekleri çok daha kısa vadede alabilecek, kentimizin kalkınması yönünde çabalarımızı arttırarak sürdüreceğiz. Bu çabaları ve kararlılıkları için bütün KSS yöneticilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Toplantı neticesinde; başta Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumlar olmak üzere, ilçelerdeki mevcut KSS Kooperatiflerinin de katılımıyla en kısa sürede yeniden bir araya gelinerek çalışmaların birlikte sürdürülmesine kararı alındı. - DİYARBAKIR

Küçük sanayi siteleri üst birliği kuruluyor

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Diyarbakır Merkez, Mehmet Kaya, Diyarbakır, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Küçük sanayi siteleri üst birliği kuruluyor - Son Dakika Ekonomi


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