KUDAKA'dan Arıcılık Anketi - Son Dakika
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KUDAKA'dan Arıcılık Anketi

KUDAKA\'dan Arıcılık Anketi
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KUDAKA, TRA1 Bölgesi'nde arıcılık sektörünü analiz etmek için anketler düzenliyor.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), TRA1 Bölgesi'nde (Erzurum, Erzincan, Bayburt) arıcılık sektörünün mevcut durumunu analiz etmek ve geleceğe yönelik stratejik politikalar geliştirmek amacıyla hazırladığı "Arı Ürünleri Anketleri"ni erişime açtı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde, Yerel Kalkınma Hamlesi kapsamında yürütülen "TRA1 Bölgesi Arı Ürünleri Değer Zinciri Analizi" çalışmasıyla, bölgedeki arıcılık faaliyetlerinin tüm paydaşları mercek altına alınıyor. Çalışma kapsamında hazırlanan anketler; üreticiler, arıcılar, işletmeler, kooperatifler, kamu kurumları, meslek kuruluşları ve tüketicilerin katılımına sunuldu.

Sektörün Tüm Paydaşları Tek Çatı Altında Analiz Edilecek

KUDAKA tarafından yapılan açıklamada, anketlerden elde edilecek verilerin arıcılık sektörünün mevcut röntgenini çekeceği ve geleceğe yönelik program ile proje önerilerinin geliştirilmesine doğrudan katkı sağlayacağı belirtildi. Bu kapsamda hazırlanan anketler şu üç temel kategoriden oluşuyor.

Destek Kurum ve Kuruluşları Paydaş Anketi

Arıcılık ve arı ürünleri alanında politika geliştiren, destek sağlayan, eğitim, denetim, araştırma ve koordinasyon faaliyetleri yürüten kamu kurumları ile meslek kuruluşlarının katılımına yönelik hazırlandı. Arı ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi, depolanması, pazarlanması ve satışı alanlarında faaliyet gösteren işletmeler ile kooperatiflerin yapısal durumunu ortaya koymayı amaçlıyor. TRA1 Bölgesi'nde doğrudan arıcılık faaliyetinde bulunan üreticilerin üretim yapılarını, karşılaştıkları sorunları, destek ihtiyaçlarını ve pazarlama imkanlarını belirlemek için uygulanıyor.

Yetkililer, bölge ekonomisinde önemli bir paya sahip olan arıcılık sektörünün sürdürülebilir gelişimi için tüm tarafların anketlere katılım sağlamasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KUDAKA'dan Arıcılık Anketi - Son Dakika

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