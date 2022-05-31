KUDAKA teknik destek programı 2. dönem sonuçları açıklandı - Son Dakika
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KUDAKA teknik destek programı 2. dönem sonuçları açıklandı

31.05.2022 18:42
KUDAKA teknik destek programı 2. dönem sonuçları açıklandı

2022 Yılı Teknik Destek Programı 2. dönem başvuruları değerlendirme süreci Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca tamamlanarak, teknik destek almaya hak kazanan projeler belirlendi.

2022 Yılı Teknik Destek Programı 2. dönem başvuruları değerlendirme süreci Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca tamamlanarak, teknik destek almaya hak kazanan projeler belirlendi.

2022 Yılı Teknik Destek Programı 2. Dönemine toplam 18 başvuru yapıldı. Değerlendirme sürecinin ilk aşaması olan ön inceleme sürecinde, projelerin idari ve uygunluk kontrolleri yapılmış, 18 başvuru ön incelemede uygun bulunarak teknik ve mali değerlendirme aşamasına geçti.

Teknik Destek başvurularından toplam 65 ve üzerinde puan alanlar başarılı olurken Değerlendirme sonuçlarına göre, başarılı olan toplam 15 proje listede yer aldı.

Başarılı projeler listesinin Ajans internet adresinde yayımlandığı 31 Mayıs 2022 tarihinden itibaren başvuru sahiplerinin en geç on iş günü içinde sözleşmeyi imzalamak üzere Ajansa müracaat etmeleri gerektiği belirtildi.

Sözleşme imzalamaya hak kazananların beraberlerinde Teknik Destek Talep Formu, Destekleyici Belgelerin asılları, Başvuru Sahibi Karar Belgesi, Ortak Kuruluş Karar Belgesi (varsa), Teknik Şartname, Proforma Fatura, Eğitmen/Danışman Özgeçmişleri ve Eğitim Müfredatı belgelerinin sözleşme imzalanabilmesi için gerekli olduğu, asıllarının veya aslına uygun nüshalarının ajansa getirilmesi gerektiği bildirildi. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

Ajans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KUDAKA teknik destek programı 2. dönem sonuçları açıklandı - Son Dakika


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