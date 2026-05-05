KUDAKA yönetim kurulu Erzurum\'da toplandı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 164'üncü Yönetim Kurulu Toplantısı, dönem Başkanı Erzincan Valisi Doç. Dr. Hamza Aydoğdu başkanlığında Erzurum'da gerçekleştirildi.
KUDAKA hizmet binasında düzenlenen toplantı, Ajans Genel Sekreteri Oktay Güven'in mevcut çalışmalar ve planlanan faaliyetlere ilişkin Yönetim Kurulu üyelerine yaptığı bilgilendirme sunumuyla başladı. Sunumun ardından gündem maddeleri görüşülerek değerlendirmelerde bulunuldu.
Toplantıda, 2026 yılı "Anadoludakiler Coğrafi İşaretli Ürünlerin Üretimi ve Tanıtımı Mali Destek Programı" Başvuru Rehberi ile 2026 yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında sunulan projeler ele alındı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen "81 İl 81 Ürün Programı" kapsamında Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerine özgü yerel potansiyeli yansıtan ürün önerileri belirlendi.
Toplantıya; Yönetim Kurulu Başkanı Erzincan Valisi Doç. Dr. Hamza Aydoğdu'nun yanı sıra Erzurum Valisi Aydın Baruş, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, Bayburt İl Genel Meclisi Başkanı Hüseyin Şahin, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Özakalın katıldı. - ERZURUM
