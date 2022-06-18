Küdür Yarımadasında mera ıslah proje çalışması - Son Dakika
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Küdür Yarımadasında mera ıslah proje çalışması

18.06.2022 10:42
Küdür Yarımadasında mera ıslah proje çalışması

2021 yılında Cumhurbaşkanlığı tarafından 'kesin korunacak hassas alan' ilan edilen Bodrum Yalıkavak Mahallesindeki Küdür Yarımadasında bulunan ve yıllardır 'mera' olarak kullanılan alan alınan mahkeme kararı doğrultusunda 10 Haziran 2022 tarihinde Bodrum Kaymakamlığı koordinatörlüğünde Bodrum...

2021 yılında Cumhurbaşkanlığı tarafından 'kesin korunacak hassas alan' ilan edilen Bodrum Yalıkavak Mahallesindeki Küdür Yarımadasında bulunan ve yıllardır 'mera' olarak kullanılan alan alınan mahkeme kararı doğrultusunda 10 Haziran 2022 tarihinde Bodrum Kaymakamlığı koordinatörlüğünde Bodrum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bodrum Belediyesi iş birliğinde işgaline son verildi. Mera Islah ve Amenajman çalışması çerçevesinde alınan Küdür Merası çalışmaları başlıyor.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak konuyla ilgili açıklamasında meraların amacı dışında kullanılamayacağına söyledi. Saylak, "Mera Kanununun 4. Maddesinde 'Mera, yaylak, ve kışlaklar, özel mülkiyete geçirilemez, amacı dışında kullanılamaz, zaman aşımı uygulanamaz, sınırları daraltılamaz' maddesine istinaden söz konusu Küdür Yarımadasında bulunan mera alanımızı korumak amaçlı girişimlerde bulunduk. Son 4 yıldır mera alanlarını rehabilite etmek amacıyla çalışmalar yapıyoruz. Muğla genelinde toplam 19 bin 231 dekar mera alanı için 12 adet Mera Islah ve Amenajman projesinin 8'ini başarıyla tamamladık. Küdür Yarımadasında bulunan mera alanımızın da içinde olduğu 4 adet proje Tarım ve Orman Bakanlığımızca 2021 yılında onaylandı. 2022 yılında çalışmaları başlayan 4 adet Mera Islah ve Amenajman Projemizin toplam bütçesi 3 milyon 556 sin liradır. Proje çerçevesinde hayvan refahına yönelik çalışmalar yaptık. Mera alanlarına sıvat (suluk), gölgelikler, kaşınma kazıkları, sondaj kuyuları, sondaj kuyularının çalışması için güneş enerjisi panelleri, tel çitler, canlı çit ile ağaçlandırma çalışmaları yer aldı. Meradaki ot kalitesine yönelik drenaj kanalları, yabancı ot mücadelesi, gübreleme, çalı temizliği, tohumlama işlemleri yaptık. Dağlarda zor şartlarda çalışmalarını yürüten çobanlarımızı da unutmadık. Yayladaki yaşam koşullarını iyileştirmek amacı ile 2022 yılı Mera Islah ve Amenajman projesi çerçevesinde 10 adet çoban evini de yapıyoruz. Küdür Yarımadası Merasında yani yaklaşık 4 bin 159 dekar alanda proje çerçevesinde buna benzer ıslah çalışmalarını da yapacağız. Projelerin yürütülebilmesi için il geneli meralarımızda etüd çalışmaları sırasında tespit edilen aksaklıkları düzeltmek için gerekli yasal süreci başlatıyoruz. Amacımız Muğla'da tarım ve hayvancılığı desteklemek, alanlarımızı korumak. Projelerimizi en kısa sürede hayata geçirmek için söz konusu işgal konusunda gerekli yasal süreci başlattık. Mera alanlarını korumak bizim asli vazifemizdir" dedi - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Bodrum, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Küdür Yarımadasında mera ıslah proje çalışması - Son Dakika

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