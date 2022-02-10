Kulağına kar suyu kaçan hamsiye vatandaştan yoğun talep

Karadeniz'de kulağına kar suyu kaçan hamsi Samsun'da kilosu 25 TL'den kapış kapış satılıyor.

Samsun'da balık satıcıları havaların soğuk olmasından dolayı hamsinin yağlanarak büyüdüğünü söyledi. Büyüyen ve daha lezzetlenen hamsi vatandaşlar tarafından ilgi görüyor. Kimi vatandaşların başka bölgede yaşadıklarını belirterek Karadeniz hamsinin tadının hiçbir yerde alamadıklarını söyledi.

"Hamsi kar suyunun kokusunu aldı"

Taleplere yetişemediklerini söyleyen Balık satıcısı Ercan Albayrak, "Şuan da yoğunluk hamsidedir. 25 TL'den satılıyor. Vatandaş memnundur. Havanın soğumasıyla birlikte hamsimiz de geldi. Barbun var 20 TL, Mezgit 15 TL, İstavrit 15 TL'dir. Vatandaş balık yiyor. En uygun şuanda balıktır. Her şeye zam geldi, balığa zam gelmedi. Bayağı satıyoruz ve yetiştiremiyoruz. Hamsi kar suyunun kokusunu aldı. Yüzeye çıktı. Fiyatı ise tavuktan ucuzdur" dedi.

Balık satıcısı Onurcan Köse, "Havaların soğuk olmasından ve hamsinin kulağına kar suyu kaçmasından dolayı daha lezzetlidir. Hamsinin boyu büyüdü. Yağlandı. Vatandaşta bol bol hamsi yiyor" diye konuştu.

Bir vatandaş ise " Samsunluyum ama Van'da yaşıyordum. Karadeniz'de hamsiyi buldum çok mutluyum. Van'da biz hiç hamsi göremedik. Hamsiyi çok aradık. Karadeniz suyunda beslenmesinde dolayı çok özledik" şeklinde konuştu. - SAMSUN