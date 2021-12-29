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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan Uludağ açıklaması - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan Uludağ açıklaması

29.12.2021 15:41
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan Uludağ açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Uludağ ile ilgili yaptığı açıklamada, "Uludağ Alan Başkanlığı ile ilgili yasa ocak ayında kurum görüşlerine sunulacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Uludağ ile ilgili yaptığı açıklamada, "Uludağ Alan Başkanlığı ile ilgili yasa ocak ayında kurum görüşlerine sunulacak. Birkaç ay içinde de yasanın çıkacağını düşünüyorum" dedi.

2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Bursa'da yapılan basın toplantısına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Uludağ ile ilgili açıklama yaptı. Uludağ Alan Başkanlığı ile ilgili yasanın sorulması üzerine Bakan Ersoy, "Ocak ayı içerisinde kurum görüşlerine yasa taslağını göndereceğiz. Orada bir gelişme daha var. 2634 sayılı turizm teşvik kanunu değişikliği ile ilgili Orman Bakanlığı'na bağlı tesislerin Turizm Bakanlığı'na geçmesinin önü açıldı. Onunla ilgili başvurularda başladı. Ocak ayı içinde tamamı bizim Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkisine geçecek turistlik tesislerin tamamı. Şu anda yarısı Orman Bakanlığı yarısı da Turizm Bakanlığı'ndaydı. Onunla ilgili ilk adım atılıyor. İkinci adım ise sahanın tespiti ile ilgili. Biz sahanın devri ile alakalı taleplerimizi ilettik ve üzerinde çalıştık. Oteller bölgesi ve muhtemel pistlerin olabileceği bölgeler var. O bölgeleri istiyoruz. Diğer kısımların Orman Bakanlığı'nda kalmasında sıkıntı yok. Sınırlı bir alanda alan açmak istiyoruz turizm amaçlı. Bununla ilgili mutabakat tasarlandı. Biz kurum görüşlerine ocak ayı itibariyle yasayı gönderiyoruz. Ondan sonra siyasi açıdan da takibi gerekiyor. Benim gördüğüm kadarı ile şehirde de bununla ilgili bir mutabakat oluşmuş. Bu konuya tüm siyasi partilerin görüşleri olumlu gibi geliyor. Bize gelen izlenimler öyle. Birkaç ay içinde o yasa taslağı da geçer diye düşünüyorum" diye konuştu. - BURSA

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Mehmet Nuri Ersoy, Uludağ, Turizm, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan Uludağ açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan Uludağ açıklaması - Son Dakika
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