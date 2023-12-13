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Kumluca Domates İhtisas Fuarı 12-14 Ocak'ta düzenlenecek - Son Dakika
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Kumluca Domates İhtisas Fuarı 12-14 Ocak'ta düzenlenecek

Antalya'nın Kumluca ilçesinde gerçekleştirilecek olan Kumluca Domates İhtisas Fuarı, 12-14 Ocak tarihleri arasında yapılacak. Fuar, Kumluca Toptancı Hali'nde düzenlenecek ve domatesin tohumdan sofraya kadar olan serüvenini anlatacak. Fuar kapsamında üreticilere ücretsiz organik gübre dağıtımı yapılacak.

Kumluca Domates İhtisas Fuarı 12-14 Ocak\'ta düzenlenecek
13.12.2023 - 17:07,  Güncelleme: 17:10
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenecek "Kumluca Domates İhtisas Fuarı" 12-14 Ocak'ta gerçekleştirilecek.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, fuara ilişkin düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, fuarın Kumluca Toptancı Hali'nde yapılacağını söyledi.

Fuarın 12-14 Ocak'ta gerçekleştirileceğini belirten Köleoğlu, "Dünyanın en sağlıklı, lezzetli domateslerini sağlıklı gıdanın başkenti Kumluca'mızda yetiştiriyoruz. Domates hakkında her şey buradadır. Kumluca'dadır. Bu fuar domatesin ilçemizde tohumdan başlayıp sofraya kadar olan serüveninin hikayesidir. Kumluca tarımı için önemli olan bu fuarımızı ilerleyen yıllarda uluslararası noktaya taşımak için elimizden geleni bütün paydaşlarımızla gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Köleoğlu, bu yıl fuara çiftçi kayıt belgesiyle gelen üreticilere her dönüme bir çuval olacak şekilde ücretsiz organik gübre dağıtımı yapılacağını kaydetti.

Kaynak: AA
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