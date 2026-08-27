Kur korumalı mevduat tarihi oldu! Hesaplar tamamen sıfırlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kur korumalı mevduat tarihi oldu! Hesaplar tamamen sıfırlandı

Kur korumalı mevduat tarihi oldu! Hesaplar tamamen sıfırlandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye ekonomisinde 2021 yılının son aylarından bu yana en çok tartışılan ve gündemi meşgul eden uygulamalardan biri olan Kur Korumalı Mevduat (KKM) resmen sona erdi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan son haftalık bülten verilerine göre, KKM hesaplarında hiç para kalmadı ve tüm hesaplar tamamen kapatılarak sıfırlandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan son haftalık bülten verilerine göre, uzun süredir tasfiye edilmesi beklenen KKM hesaplarındaki bakiye tamamen sıfırlandı ve tüm hesaplar kapatıldı. Böylece Türk finans sisteminde geniş yer tutan bir dönem resmen kapanmış oldu.

BAKİYE TAMAMEN SIFIRLANDI

BDDK'nın yayımladığı haftalık raporda en çok dikkat çeken unsur, uzun süredir tasfiye süreci devam eden KKM kalemi oldu. Döviz kurlarındaki sert dalgalanmaları kontrol altına almak amacıyla 2021 yılında uygulamaya konulan sistem, zaman içinde Hazine ve Merkez Bankası üzerindeki mali yükü nedeniyle sıkça tartışılmıştı. Uygulanan ekonomi politikaları ve tasarruf sahiplerinin standart Türk Lirası mevduatlarına yönlendirilmesiyle birlikte hesaplardaki çözülme tamamlandı ve sistemde hiçbir bakiye kalmadı.

Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu, Kur Korumalı Mevduat, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kur korumalı mevduat tarihi oldu! Hesaplar tamamen sıfırlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Emre Acar Emre Acar:
    Zengin zengin oldu gariban parasını ödedi Şükrü garibandan ceza faizle toplayıp zenginlere peşkeş dönemi bitti deseniz daha iyi başlık olurdu 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya’da gıda deposuna denetim: 152 kilo et ve 20 bidon turşuya el konuldu Antalya'da gıda deposuna denetim: 152 kilo et ve 20 bidon turşuya el konuldu
Bitcoin yarın düşebilir: İşte nedeni Bitcoin yarın düşebilir: İşte nedeni
Kale direği devrilen çocuk ağır yaralandı Kale direği devrilen çocuk ağır yaralandı
SGK borç yapılandırmasında yeni dönem: 72 aya varan taksit ve düşük faiz SGK borç yapılandırmasında yeni dönem: 72 aya varan taksit ve düşük faiz
Milas’taki yangın alanı imara açıldı mı İddialara yanıt geldi Milas'taki yangın alanı imara açıldı mı? İddialara yanıt geldi
Ünlü oyuncu kızına o kapıyı kapattı Gerekçesi dikkat çekti Ünlü oyuncu kızına o kapıyı kapattı! Gerekçesi dikkat çekti

14:46
Türkiye’nin tarihi tokadı sonrası İsrail’de yas var
Türkiye'nin tarihi tokadı sonrası İsrail'de yas var
14:38
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ne katıldığını gören Arda Güler hemen telefona sarıldı
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katıldığını gören Arda Güler hemen telefona sarıldı
14:17
Bodrum ya da Çeşme değil 6 bin 600 nüfuslu ilçeye 8 ayda 1 milyon kişi geldi
Bodrum ya da Çeşme değil! 6 bin 600 nüfuslu ilçeye 8 ayda 1 milyon kişi geldi
13:51
Çocuğunu okula götüren anneyi çıldırtan olay: Yarı çıplak halde...
Çocuğunu okula götüren anneyi çıldırtan olay: Yarı çıplak halde...
13:24
UEFA’dan Lyon-Fenerbahçe maçı sonrası olay karar
UEFA'dan Lyon-Fenerbahçe maçı sonrası olay karar
12:58
Türkiye’nin altın rezervine dev katkı 5 yılda 17 ton üretilecek
Türkiye’nin altın rezervine dev katkı! 5 yılda 17 ton üretilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2026 14:59:49. #7.12#
SON DAKİKA: Kur korumalı mevduat tarihi oldu! Hesaplar tamamen sıfırlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement