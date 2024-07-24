Kuraklık Ayçiçek Rekoltesini Yüzde 50'den Fazla Düşürdü - Son Dakika
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Ekonomi

Kuraklık Ayçiçek Rekoltesini Yüzde 50'den Fazla Düşürdü

Çukurova'da ayçiçek hasadı başlarken kuraklık nedeniyle rekoltenin yüzde 50'den fazla düştüğü belirtildi. Aşırı sıcaklar nedeniyle kuraklık yaşanan Kozan ilçesinde ayçiçek hasadı 1 ay erken başladı. Kuraklık, ayçiçeğin olgunlaşmasını etkileyerek rekoltenin düşmesine ve yağ oranının normalin altına inmesine neden oldu.

24.07.2024 00:38
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Kuraklık ayçiçek rekoltesini yüzde 50'den fazla düşürdü

ADANA - Çukurova'da ayçiçek hasadı başlarken kuraklık nedeniyle rekoltenin yüzde 50'den fazla düştüğü belirtildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde aşırı sıcaklar nedeniyle kuraklık yaşanınca ayçiçek hasadı 1 ay erken başladı. Ziraat Mühendisi ve üretici Barış Kurtaran bu yıl Mayıs ayında yaşanan aşırı sıcakların ayçiçeğin olgunlaşmasına erkene çektiğini ve olumsuz etkilerinin olduğunu söyledi. Kurtaran, kuraklık nedeniyle rekoltenin yüzde 50'den fazla düştüğünü belirterek, "Mayıs ayı çok kurak ve sıcak geçti. Ayçiçek hasadı aşırı sıcaklar nedeniyle 1 ay erken başladı. Ancak dönüme 350-400 kilo rekolte alınırken kuraklık nedeniyle bu oran çoğu tarlada 200 kilo, bazı tarlalarda 200 kilonun da altına düştü" dedi.

40 kilo, 80 kilo rekoltenin alındığı tarlalar olduğuna dikkat çeken Kurtaran, şöyle devam etti:

"Bu da Çukurova ortalamasının 180 kilogram da kalacağını gösteriyor. Çiçek döneminde aşırı sıcak ayçiçeği çok etkiledi. Ani bir alt yapraklarda kuruma oldu ve bu da beraberinde ayçiçek gelişimini engelledi. Bir olumsuzlukta ayçiçeğin yağ oranında. Bu yıl kuraklık nedeniyle ayçiçeğin yağ oranı da normalin altına düştü."

Kaynak: İHA

Çukurova, Kozan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kuraklık Ayçiçek Rekoltesini Yüzde 50'den Fazla Düşürdü - Son Dakika

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