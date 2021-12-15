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Kuraklık Siirt fıstığının rekoltesini düşürdü, fiyatını artırdı - Son Dakika

Kuraklık Siirt fıstığının rekoltesini düşürdü, fiyatını artırdı

15.12.2021 22:01

-Kuraklık Siirt fıstığının rekoltesini düşürdü, fiyatını artırdı -Siirt fıstığı fiyatı altınla yarışıyor -Altınla yarışan Siirt fıstığına yabancı talebi Türkiye'de kuraklığın etkili olduğu sezonda Siirt fıstığı da nasibini aldı.

-Kuraklık Siirt fıstığının rekoltesini düşürdü, fiyatını artırdı

-Siirt fıstığı fiyatı altınla yarışıyor

-Altınla yarışan Siirt fıstığına yabancı talebi

SİİRT - Türkiye'de kuraklığın etkili olduğu sezonda Siirt fıstığı da nasibini aldı. Kuraklıktan dolayı rekolte düşerken, fiyatlar altınla yarıştı. Talep ise yurt dışından oldu.

Kuraklık nedeniyle bu yıl Siirt fıstığında rekolte düştü. Rekoltenin düşmesiyle fiyatlar altınla yarışmaya başladı. Üreticiler, fiyatların geçen sene 100 liradan satıldığını, bu yıl ise kuraklıktan dolayı iç piyasada 130-140 arası, dış piyasada ise 200 liradan satıldığını belirtti.

Bu yıl mahsulün az olmasından dolayı fıstık fiyatlarında artışın devam edeceğini ifade eden fıstık satıcısı Selami Özbilici, fıstık fiyatlarının altınla yarışır hale geldiğini söyledi. Özbilici,"Geçmiş yıllara nazaran fıstık kuraklıktan dolayı baya etkilendi. Şuanda iç piyasada 130 lira, batıda 200 liradan satış yapılıyor. Kuraklıktan dolayı fıstık az çıktı. Genel olarak altın tüm illerde ve dünyada bulunur, ama Siirt fıstığı sadece Siirt'te bulunur. Müşterilerimiz ve Siirt'e gelen misafirler, eş, dost genel olarak bu tadı beğeniyor. Lezzetli olduğu için vazgeçmiyorlar" dedi.

"Satışlarımız ihracat olduğu için memnunuz"

Uzun yıllar Siirt'te fıstık satıcılığı yapan ve kaliteli fıstık ile yurt dışına ve Türkiye'nin her yerinden sipariş aldığını aktaran Ramazan Özbilici, "20 yıldır ilk kez fıstık fiyatlarının bu kadar yükseldiğine tanık oldum. Bu yıl ki satışımızın geneli ihracat olduğu için biz daha memnun olduk. Rekoltenin az olması nedeniyle fiyatlarda yükselme oldu. Fıstığımız şu anda altınla yarışıyor. Altını her kuyumcuda bulabiliyoruz ama bu yıl fıstığı bulamıyoruz. İyi, kaliteli fıstığı bulamadık. Türkiye'nin her yerine kargo hizmetimiz var" diye konuştu.

Müşteri Abdullah Hamet ise, Siirt fıstığı almaya geldiğini, lezzetinden vazgeçemediğini ve fiyatının 130-200 lira arası olduğunu kaydetti.

Kuraklık Siirt fıstığının rekoltesini düşürdü, fiyatını artırdı
Kuraklık Siirt fıstığının rekoltesini düşürdü, fiyatını artırdı
Kuraklık Siirt fıstığının rekoltesini düşürdü, fiyatını artırdı
Kuraklık Siirt fıstığının rekoltesini düşürdü, fiyatını artırdı

İhracat, Türkiye, Siirt, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kuraklık Siirt fıstığının rekoltesini düşürdü, fiyatını artırdı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Kuraklık Siirt fıstığının rekoltesini düşürdü, fiyatını artırdı - Son Dakika
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