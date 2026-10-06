Kuraklık sonrası Eskişehir'de bal rekoltesi arttı, süzme bal 700 TL'den başlıyor - Son Dakika
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Kuraklık sonrası Eskişehir'de bal rekoltesi arttı, süzme bal 700 TL'den başlıyor

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Kuraklık sonrası Eskişehir\'de bal rekoltesi arttı, süzme bal 700 TL\'den başlıyor
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Eskişehirli arıcılar, iki yıldır süren kuraklığın ardından bahar yağışlarıyla yüksek rekolte elde etti. Birlik Başkanı Yılmaz Aşçı, süzme balın kilosunun 700-1200 TL, petek balın taban fiyatının 900 TL olduğunu belirterek yakma ve suda sallamanın bilimsel olmadığını söyledi.

İki yıldır süren kurak dönemin ardından bahar yağışlarıyla rekolte artışı yaşayan Eskişehirli arıcılar, sezondan yüksek verimle çıkmanın mutluluğunu yaşıyor. Eskişehir İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Aşçı, kentin flora zenginliğinin İngiltere'den daha fazla olduğunu belirterek güncel bal fiyatlarını ve sahte bal uyarısını kamuoyuyla paylaştı.

Eskişehir'de son iki sezondur etkili olan kuraklığın ardından bahar aylarındaki düzenli yağışlar bal yıllık ürün ve kalitesini artırdı. Üretimin ve kalitenin sevindirici düzeyde olduğunu belirten Eskişehir İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Aşçı, Eskişehir balının uluslararası alanda rüştünü ispatladığını dile getirdi.

"İngiltere'den daha zengin bir bitki varlığına sahibiz"

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) akademisyenlerinin araştırmalarına değinen Birlik Başkanı Yılmaz Aşçı, kentin 2 binden fazla bitki çeşidine ev sahipliği yaptığını vurguladı. Aşçı, "İngiltere'nin tamamından daha fazla bitki varlığına sahibiz. Sakarya Vadisi'nin 200 metrelik alçak rakımından 1800 metrelik yüksek coğrafyasına kadar uzanan bu çeşitlilik balımızın kalitesini artırıyor. Nitekim dünya çapındaki yarışmalara gönderdiğimiz ballarımız sürekli derecelerle dönüyor" ifadelerini kullandı.

"Suda sallayarak veya yakarak balın gerçekliği anlaşılamaz"

Tüketicilerin gerçek balı anlamak için başvurduğu yöntemlerin bilimsellikten uzak olduğunu ifade eden Aşçı, "Balı yakmak, suda sallamak veya uzatıp çekmek gibi uygulamalar tamamen hurafedir. Gerçek bal ancak laboratuvarda yapılan kimyasal, polen ve duyusal analizlerle tescillenir. Merdiven altı ve hiç arı görmemiş ürünlerle mücadelemiz sürse de en güvenli yol balı doğrudan arıcıdan almaktır. Arıcı önce güven, sonra bal satar" dedi.

Süzme bal 700 TL, petek bal 900 TL'den başlıyor

Girdi maliyetlerinin yüksekliğine dikkat çekerek tavsiye edilen satış fiyatlarını açıklayan Aşçı, "Kovanı araziye koymakla direkt bal elde edilmiyor; arkasında büyük bir emek ve maliyet var. Üreticimizin ayakta kalabilmesi adına süzme balın kilosunu 700 TL ile 1200 TL arasında, petek balın taban fiyatını ise 900 TL olarak belirledik. Arıcımızı bugün yaşatacağız ki yarın daha yüksek bedeller ödemeyelim" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA
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