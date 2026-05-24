Kurban Bayramı Hazırlıkları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kurban Bayramı Hazırlıkları Başladı

24.05.2026 10:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TESK Başkanı Palandöken, kurban kesiminde hijyen ve hayvana eziyet edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber hazırlıkların hızlandığını ve vatandaşların kurban ibadetini yerine getirmek için bilinçli hareket etmesi gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Kurban Bayramı'na artık sayılı günler kaldı. Kurban pazarlarında vatandaşlarımız büyük ölçüde kurbanlarını seçti. Hayvanlar çoğunlukla ev, bahçe veya uygun alanlarda kesime hazırlanıyor. Yerel yönetimler de kesim alanlarını oluşturdu. Ancak buna rağmen bazı yerlerde mahalle aralarında ve uygun olmayan alanlarda kesimler yapılabiliyor. Kurban kesiminde hayvana eziyet edilmemeli, usulüne uygun kesim yapılmalı. Bu işin ehli kişiler tarafından yapılması çok önemli. Aynı zamanda hijyen kurallarına dikkat edilerek etlerin sağlıklı şekilde hazırlanması gerekiyor. Kurbanlıkların veteriner kontrolünden geçmiş olması da önemli bir güvence sağlıyor" dedi.

"Derilerin israfı ekonomik kayıptır"

Her yıl Kurban Bayramı'nda yaklaşık 850 bin büyükbaş ve 2,5 milyon küçükbaş hayvanın kesildiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kurban derilerinin doğru şekilde değerlendirilmesi halinde ülke ekonomisine yaklaşık 20 milyar lira katma değer sağlanabileceğini vurguladı. Palandöken, kurban derilerinin ekonomiye kazandırılmasının büyük önem taşıdığını ifade etti. "Kurban derileri önemli bir gelir kaynağıdır. Buna rağmen ciddi bir kısmının israf edildiğini görüyoruz. Oysa hala yurt dışından deri ithal eden bir ülkeyiz. Bu nedenle kesilen hayvanların derilerinin zayi edilmemesi, hayır kurumları, vakıflar ve ilgili kuruluşlara zamanında ve düzgün şekilde ulaştırılması büyük önem taşıyor. Milli servetimizi heba etmemeliyiz. Kör bıçaklarla yapılan kesimler hayvana eziyet veriyor. Kesim işlemlerinin ehil kişilerce yapılması gerekiyor. Kurban ibadeti hem paylaşmanın hem de dayanışmanın simgesidir. Bu nedenle hem kesim sürecinde hem de dağıtımda dikkatli olunmalı. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı bayramlar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Ankara, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kurban Bayramı Hazırlıkları Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası’ndan kredi freni İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü Merkez Bankası'ndan kredi freni! İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü
Yeşilırmak’ta su seviyesi yükseldi Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti Yeşilırmak'ta su seviyesi yükseldi! Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti
2 genci hayattan koparan kaza Yakınları sinir krizi geçirdi 2 genci hayattan koparan kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi
Giresun’da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı Giresun'da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı
CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı
Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir

11:34
Mahmut Tanal elinde hortumla otobüsün üzerine çıktı: Açın suyu
Mahmut Tanal elinde hortumla otobüsün üzerine çıktı: Açın suyu
11:28
Özel: Ankara barlarında bodyguardlık yapan mafyatik tiplerle partiye girmeye çalıştılar
Özel: Ankara barlarında bodyguardlık yapan mafyatik tiplerle partiye girmeye çalıştılar
11:13
Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel CHP Genel Merkezi’nde
Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel CHP Genel Merkezi'nde
11:00
CHP Genel Merkezi’nin tahliyesi için polisler harekete geçti
CHP Genel Merkezi'nin tahliyesi için polisler harekete geçti
10:38
Ankara Valiliği: Emniyete CHP Genel Merkezi’nin boşaltılması için talimat verildi
Ankara Valiliği: Emniyete CHP Genel Merkezi'nin boşaltılması için talimat verildi
10:26
Kılıçdaroğlu’ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın
Kılıçdaroğlu'ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 11:36:32. #7.12#
SON DAKİKA: Kurban Bayramı Hazırlıkları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.