Kurban Bayramı'nda 3 Milyon Kurbanlık Satışı Bekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kurban Bayramı'nda 3 Milyon Kurbanlık Satışı Bekleniyor

10.06.2025 14:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜDKİYEB Başkanı Nihat Çelik, Kurban Bayramı'nda 3 milyon kurbanlık satışının öngörüldüğünü açıkladı.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Kurban Bayramı dolayısıyla 2,5 milyonu küçükbaş olmak üzere 3 milyonun üzerinde kurbanlık satıldığını tahmin ettiklerini bildirdi.

Çelik, AA muhabirine Kurban Bayramı için gerçekleşen hayvan satışlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bayram döneminde yetiştiricilerin elindeki kurbanlıkların büyük ölçüde satıldığına işaret eden Çelik, "Geçen yıl 2,2 milyonun üzerinde küçükbaş hayvan kurban edilirken bu yıl bu rakam 2,5 milyon civarında seyretti. Kurban Bayramı'nda 2,5 milyonu küçükbaş olmak üzere 3 milyonun üzerinde kurbanlık hayvan satışı gerçekleştiğini tahmin ediyoruz." dedi.

Çelik, Türkiye Diyanet Vakfınca yurt içi ve yurt dışında 890 bin, Türk Kızılay tarafından 170 bin civarında vekaletle kurban kesildiğini, diğer kuruluşlar ve zincir marketlerle birlikte bu rakamın 1 milyonu aştığını belirtti.

Satılamayan kurbanlıklar ile karantina uygulamaları nedeniyle kurban pazarlarına hayvanlarının sevkini gerçekleştiremeyen yetiştiricilere ait hayvanların Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından satın alınacağını anımsatan Çelik, bunun, yetiştiricilerin mağduriyetini önlemek açısından memnuniyet verici bir hizmet olduğunu söyledi.

Çelik, elde kalan hayvanlar için ESK tarafından tavan fiyatların açıklandığını, fiyatların hayvanın yaşına, cinsine, randımanına ve karkas ağırlığına göre değişebileceğini ifade etti.

Karantina nedeniyle hayvanlarını pazara götüremeyen yetiştiricilere de kolaylık sağlandığına işaret eden Çelik, "Bakanlığımızın bu yıl ilk defa uygulamaya koyduğu uygulamayla bu hayvanların karantina süreci bittiğinde ESK tarafından satın alınacak olması, yetiştiricilerimiz için son derece önemli. Bu manada Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'nın şahsında ESK'ye yetiştiricilerimiz adına teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Çelik, öte yandan bayramda ortaya çıkan hayvan derisi kaybının ekonomik açıdan üzüntü verici olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Değerlendiremediğimiz çok önemli bir deri potansiyelimiz var. Yıllar önce kurban bayramlarında adeta deri kapma yarışı varken bugün toplama, nakliye, tuzlama, depolama gibi maliyetlerin yüksek olmasından dolayı kurban derilerini maalesef kimse almıyor. Böyle olunca da milyarlarca liralık milli servetimizin israf edilmesi, ekonomik açıdan üzüntü verici bir durum olmaktadır. Dolayısıyla deri kayıplarını önleyerek ülkemiz ekonomisine ciddi katkı sağlamak için topyekun seferber olmalıyız."

Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Nihat Çelik, Türkiye, Ekonomi, Kurban, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kurban Bayramı'nda 3 Milyon Kurbanlık Satışı Bekleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gaziosmanpaşa’da gecekondunun bahçesinde halıya sarılı ceset bulundu Gaziosmanpaşa'da gecekondunun bahçesinde halıya sarılı ceset bulundu
24 saat arayla aynı yerde kaza yaptılar 24 saat arayla aynı yerde kaza yaptılar
Tokalaştığı kişiyi tabancayla bacaklarından vurdu Tokalaştığı kişiyi tabancayla bacaklarından vurdu
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek’in zeybek oynarken çekilen görüntüleri gündem oldu Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in zeybek oynarken çekilen görüntüleri gündem oldu
Beşiktaş’ta Osayi Samuel’den sonra bir bomba daha Beşiktaş'ta Osayi Samuel'den sonra bir bomba daha
Ferdi Zeyrek’in ölüm nedeni belli oldu Ferdi Zeyrek'in ölüm nedeni belli oldu
Elazığ’da kadınların otobüste kavgası kameraya yansıdı Elazığ'da kadınların otobüste kavgası kameraya yansıdı
Mermerli Plajı’nda 1000 liralık giriş ücreti tepki çekti Valilik araya girdi Mermerli Plajı'nda 1000 liralık giriş ücreti tepki çekti! Valilik araya girdi
Özgür Özel, kameraların karşısında göz yaşlarını tutamadı Özgür Özel, kameraların karşısında göz yaşlarını tutamadı
Kütahya’da eski belediye başkanı evinde ölü bulundu Kütahya'da eski belediye başkanı evinde ölü bulundu
Ronaldo’nun yeni sezonda formasını giyeceği takım belli oldu Ronaldo'nun yeni sezonda formasını giyeceği takım belli oldu

14:48
Cenaze töreninin önüne geçen görüntü Kılıçdaroğlu alana alkışlarla girdi
Cenaze töreninin önüne geçen görüntü! Kılıçdaroğlu alana alkışlarla girdi
11:39
Danıştay hakimi otel odasında intihar girişiminde bulundu
Danıştay hakimi otel odasında intihar girişiminde bulundu
22:59
Montella’dan ilk 11’de ipucu: İlk kez oynayacaklar
Montella'dan ilk 11'de ipucu: İlk kez oynayacaklar
22:15
Basketbol Süper Ligi’nde ilk finalist belli oldu
Basketbol Süper Ligi'nde ilk finalist belli oldu
21:52
Fenerbahçe’den Leroy Sane’ye baş döndürecek teklif
Fenerbahçe'den Leroy Sane'ye baş döndürecek teklif
21:41
Galatasaray’a Osimhen’de yeni rakip Bu kez Premier Lig’den
Galatasaray'a Osimhen'de yeni rakip! Bu kez Premier Lig'den
21:28
Bursaspor’un eski kalecisi Scott Carson, Manchester City’den 107 dakika oynayarak 12 kupayla ayrıldı
Bursaspor'un eski kalecisi Scott Carson, Manchester City'den 107 dakika oynayarak 12 kupayla ayrıldı
21:28
Balıkesir’de 3.5 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 3.5 büyüklüğünde deprem
21:25
İsrail güçlerince alıkonulan “Madleen“ gemisi, Aşdod Limanı’na ulaştı
İsrail güçlerince alıkonulan "Madleen" gemisi, Aşdod Limanı'na ulaştı
21:17
Galatasaray, Atletico Madrid’in kalecisi Jan Oblak’ın ablası Teja’yı transfer etti
Galatasaray, Atletico Madrid'in kalecisi Jan Oblak'ın ablası Teja'yı transfer etti
21:10
Menajeri açıkladı: Galatasaray’la transferde görüşüyoruz
Menajeri açıkladı: Galatasaray'la transferde görüşüyoruz
21:00
Ronaldo’nun yeni sezonda formasını giyeceği takım belli oldu
Ronaldo'nun yeni sezonda formasını giyeceği takım belli oldu
20:39
Kütahya’da eski belediye başkanı evinde ölü bulundu
Kütahya'da eski belediye başkanı evinde ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2025 16:10:50. #7.13#
SON DAKİKA: Kurban Bayramı'nda 3 Milyon Kurbanlık Satışı Bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.