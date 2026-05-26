Kurban Bayramı'nda Birlik Mesajı
Kurban Bayramı'nda Birlik Mesajı

26.05.2026 13:12
GAHİB Başkanı Kaplan, bayramların toplumsal kenetlenme gücünü vurguladı ve birlik çağrısı yaptı.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, bayramların toplumsal kenetlenme için en büyük güç olduğunu vurguladı.

Kaplan, "Birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz sürece her türlü zorluğun üstesinden gelebiliriz" dedi.

Dünya halı ticaretinin merkezi Gaziantep'ten tüm İslam alemine birlik mesajı geldi. Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, Kurban Bayramı vesilesiyle yayımladığı mesajında, bayramların toplumsal birlik, beraberlik ve dayanışmayı güçlendiren en önemli manevi değerlerden biri olduğuna dikkat çekti.

"Bayramlar insanları birbirine bağlayan şefkat köprüleridir"

Kurban Bayramı'nın yalnızca dini bir vecibenin yerine getirilmesi olmadığını, aynı zamanda insanları birbirine bağlayan şefkat köprüleri kurduğunu ifade eden Başkan Zeynal Abidin Kaplan, "Bayramlar; kırgınlıkların unutulduğu, sevgi, saygı ve hoşgörünün hakim olduğu müstesna günlerdir. Kurban Bayramı ise paylaşmanın, ihtiyaç sahiplerini gözetmenin ve toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiği kutsal bir zaman dilimidir. Bu özel günlerde büyüklerimizi ziyaret etmeli, küçüklerimizi sevindirmeli, ihtiyaç sahiplerine destek olmalı ve ortak değerler etrafında kenetlenerek birlik ruhunu hep birlikte yaşatmalıyız" ifadelerini kullandı.

"Bayramlar bizlere dayanışmanın gücünü hatırlatıyor"

Toplumda huzur, barış ve kardeşlik ortamının güçlenmesinde bayramların oynadığı role değinen Kaplan, bu özel günlerin ekonomik ve sosyal zorluklara karşı bir kalkan olduğunu belirtti. GAHİB Başkanı Kaplan, "İnsanlar arasındaki gönül bağlarını kuvvetlendiren bayramlar, toplumsal kaynaşmaya eşsiz katkılar sunmaktadır. Birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz sürece hem sektörel hem de toplumsal olarak her türlü zorluğun üstesinden gelebiliriz. Bayramlar, bizlere paylaşmanın bereketini ve dayanışmanın gücünü bir kez daha hatırlatmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta halı ihracat ailemiz ve hemşehrilerimiz olmak üzere, tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyor; bayramın sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

