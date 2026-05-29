Kurban Bayramı\'nda Kasaplar Yoğun Çalışıyor

29.05.2026 10:24
Elazığ'da bayramda kasaplar, et taleplerine gece gündüz yanıt vermeye çalışıyor.

Kurban Bayramı'nda etlerini kıyma ve kuşbaşı olarak değerlendirmek isteyen vatandaşlar, kasaplarda yoğunluk oluşturdu. Gece gündüz çalışan kasaplar taleplere yetişmeye çalışıyor.

Elazığ'da bayramda kestirdikleri kurbanlıkları ya da dağıtılan kurban etlerini uzman ellerde kuşbaşı, pirzola, bonfile ya da kıyma olarak hazırlatmak isteyen vatandaşlar kasapların yolunu tuttu. Kasaplar, adeta gece gündüz çalışarak müşterilerin taleplerine cevap vermeye çalışıyor. Bazı vatandaşlar birkaç kilo et getirirken, bazılarının onlarca kilo eti makinede çektirdiği görüldü.

Bayramın birinci gününün çok yoğun geçtiğini aktaran kasap Fatih Akdeniz, "İnsanlarımız ibadetlerini yerine getirmek için kurbanlarını kestiler. Rabbim herkesin kesmiş olduğu kurbanı kabul etsin. Allah kimsenin emeğini boşa vermesin. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Bugün de yoğunluğumuz var. Kesilen hayvanları poşetleyip hisseler halinde dağıtıyoruz. Bu bayram kasapların işi zor. Allah bütün kasap camiasına yardımcı olsun. Vatandaşlar genelde kıyma ve kuşbaşı yaptırıyorlar. Çünkü hisse halinde kesiyorlar, hisseyi 7'ye böldükten sonra kendi evlerine 3'de 1'ini ayırıyorlar. 3'de 1 payını bize getirdiklerinde bizde onlara kıyma, kuşbaşı, kemikli ve yemeklik olarak eşit bir şekilde bölüp kendilerine teslim ediyoruz. Sabah saat 06.00'da açıyoruz akşam 17.00'a kadar çalışıyoruz. Kurban kesen vatandaşlarımız etlerini biraz bozuyorlar. Bayramın birinci günü eti kestikten sonra poşete koyup ağzını bağlıyorlar. Ondan dolayı ette ateşlenme dediğimiz bir durum var. Bu eti bozuyor. Eti bozduğun zaman da mecburen eti çöpe atmak zorunda kalıyoruz. Vatandaşlarımız bu konuda biraz daha hassas olurlarsa iyi olur. Yoğunluğumuz bayramın son gününe kadar sürüyor" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

