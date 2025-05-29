Kurban Bayramı Öncesi Sahte Para Uyarısı

Malatya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, yetiştiricileri Kurban Bayramı öncesinde sahte para ve çeklere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yeşilyurt ilçesindeki Malatya Canlı Hayvan Pazarı'nda yetiştiricileri ziyaret eden Akın, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kurbanlık küçükbaşların pazara gelmeye başladığını söyledi.

Pazarda canlılığın henüz başlamadığını, satışların kısmen başladığını bildiren Akın, "Küçükbaşta bayrama bir gün kala, bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günleri kurban alımı oluyor. Küçükbaşta kurbanlık hayvanların canlı kilogram fiyatı 200 ile 270 lira arasında. Küçükbaş hayvan fiyatları 13 ila 25 bin lira arasında değişmekte. Bayramda satışlarda canlılık olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Alıcıların kurbanlıkların küpeli ve aşılı olmasına ve hastalıklı olmamasına dikkat etmesi gerektiğini anlatan Akın, "Üreticiler de sahte para ile çeke dikkat etsin. Üreticilerin bir yıllık, iki yıllık emeği var." dedi.

Yetiştirici Hacı Bayram Demez ise pazarda hayvanların veteriner kontrolünde kesildiğini bildirerek, "Her bütçeye göre bizde kurbanlık var. İl dışından gelecek kurbanlıklar var, şu an bir hareketlilik yok. Bu sene inşallah hiç kurbanlık elimizde kalmayacak, zirai don da olsa deprem de olsa halkımız kurbanını kesiyor." ifadelerini kullandı.