Bayram tatilinin adresi Muğla: Oteller dolu, yollar kilit

9 günlük Kurban Bayramı tatilini geçirmek için Türkiye'nin birçok ilinden araçlarıyla Muğla'ya gelen vatandaşlar, kent girişlerinde yoğunluk oluşturdu. Özellikle Marmaris, Datça, Fethiye, Ortaca, Dalaman ve Ula ilçelerine ulaşmak isteyen tatilciler nedeniyle Menteşe girişinde uzun araç kuyrukları meydana geldi.

Konaklama tesislerinde doluluk oranları yüzde 95'e ulaştı

Muğla genelinde Turizm Bakanlığı ve belediye belgeli yaklaşık 220 bin yatak kapasitesine sahip konaklama tesisi bulunuyor. Tatil köyü, otel, motel, pansiyon ve apartlardan oluşan tesislerde özellikle yerli turistlerin tercihi daha sakin olması nedeniyle apart ve pansiyonlar oldu. Vatandaşların daha ekonomik ve sakin olması nedeniyle tercih ettiği bu tesislerde doluluk oranları bayramın son 5 günlük döneminde zirveye çıktı.

9 günlük Kurban Bayramı tatilinde Bodrum, Marmaris ve Datça'da doluluk oranı yüzde 95,

Fethiye bölgesinde yüzde 87, Ortaca, Köyceğiz, Dalaman ve Ula bölgesinde ise yüzde 83 seviyesine ulaştı. Bu oranlar rezervasyon yaptıran tatilciler için geçerli olurken, rezervasyon yaptırmadan Kurban Bayramının son günleri bölgeye gelecek vatandaşlar ile birlikte bu oranın daha yükselmesi bekleniyor.

Bayram süresince 3 bin 391 güvenlik personeli görev yapacak

Muğla Valiliği, bayram tatilini huzur ve güven ortamında geçirmek isteyen vatandaşlar için geniş kapsamlı güvenlik tedbirleri aldı. Bu kapsamda bayram süresince; 1.622 emniyet personeli, 1.003 jandarma personeli, 125 sahil güvenlik personeli, 641 trafik personeli olmak üzere toplam 3 bin 391 güvenlik görevlisi sahada olacak. Trafik yoğunluğunun yaşandığı ana arterlerde ekiplerin denetimlerini artıracak.

Orman yangınlarına karşı İHA destekli önlem

Türkiye'nin yangına en hassas illeri arasında yer alan Muğla'da, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de bayram boyunca teyakkuz halinde görev yapacak. Bayram süresince insansız hava araçları (İHA) ile ormanlık alanlar sürekli takip edilecek. Ayrıca 1.516 orman personeli ile Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 144 itfaiye görevlisi de muhtemel yangınlara karşı hazır bekletilecek.

Bayramda sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Merkezi verilerine göre, önümüzdeki 8 günlük süreçte Bodrum ve Datça dışında kalan Marmaris ve Fethiye dahil 11 ilçede yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlı havaya rağmen sıcaklıkların artış göstereceği belirtilirken, özellikle Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi kıyı ilçelerinde hava sıcaklığının 28 derece dolayına çıkması tahmin ediliyor. - MUĞLA