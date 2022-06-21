Kurban pazarları bayrama hazırlandı, kurbanlıkları bekliyor

Kurban Bayramı öncesi İstanbul'da hazırlıklar devam ediyor. Şehre girişleri 24 Haziran'dan itibaren serbest olacak kurbanlıklar için pazar kurulumları tamamlandı.

Kurban Bayramı bu yıl 9 Temmuz'da başlayacak. Bayram öncesi kurban pazarları satış ve kesim işlemleri için hazırlanmaya başladı. İstanbul'da kurulan dev pazarların inşası tamamlandı. Şehre girişlerine 24 Haziran tarihinden itibaren izin verilecek kurbanlıklar, kurulan dev pazarlarda alıcılarını bekleyecek.

Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 2022 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğe göre, kesim yerlerinde, 'Kasaplık Belgesi' veya 'Kurban Kesim Elemanı' kurslarından alınmış 'Kurs Bitirme Belgesi' ve 'Hijyen Eğitimi Belgesi' olanlar görevlendirilecek. Kurban satış yerleri, İstanbul'da Kurban Bayramı'ndan 15 gün önce, diğer illerde ise Kurban Bayramı'ndan bir ay önce hazır hale getirilecek, bu tarihten önce kurbanlık hayvan girişine izin verilmeyecek. İstanbul'a kurbanlık hayvan girişleri 24 Haziran 2022'den itibaren başlayacak. Kesim yerine götürülürken, araca bindirilirken, araçtan indirilirken ve kesilirken kurbanlık hayvanlara eziyet edenlere ceza uygulanacak.

KURALLARA UYMAYANLARA CEZA

Kurban kesiminde kurallara uymayanlara ceza uygulanacak. Kurban satış ve kurban kesim yerlerinde; karar, yönetmelik, tebliğ, kurul, komisyon kararları, ilgili kanun hükümleri kapsamında çevre kirliliğinin önlenmesi için dikkat edilmesi gereken hususlar ve denetim esaslarına ilişkin hazırlanan yönetim planı çerçevesinde denetim yapılacak. Çevre Kanunu'na aykırı hareket edenlerden; park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ile kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara 1362 lira idari para cezası uygulanacak. Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa veren tesislere, toplu kesimler için 131 bin 516 lira, bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde 3 bin 267 lira idari para cezası uygulanacak. Hayvanları Koruma Kanunu'ndaki "hayvanların kesimi"ne ilişkin düzenlemeye aykırı hareket edenlere hayvan başına 7 bin150 lira idari para cezası uygulanacak.

(İsmail Coşkun - Ahmet Faruk Sarıkoç - İHA)