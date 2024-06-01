Ekonomi

Kurban pazarlarında sıkı pazarlıklar başladı..."Alacağım onu İsmail"

Trabzonlu Rahman ile Bayburtlu besici İsmail'in pazarlığı kameralara böyle yansıdı

Fıkraları aratmayan pazarlık sonunda Trabzonlu Rahman Durmuş istediği kurbanlığı almayı başardı

TRABZON - Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde tüm Türkiye'de olduğu gibi Trabzon'da da kurban pazarları kurulurken, sıkı pazarlıklar ve satışlar da bayrama 15 gün kala başladı. Pazara kurban almaya gelen Trabzonlu Rahman Durmuş ile Bayburtlu besici İsmail Balık'ın kameralara yansıyan pazarlığı ise fıkraları aratmadı.

Trabzon'un Ortahisar Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle Akoluk Mahallesi'nde 20 dönümlük alanda kurban satış ve kesim alanı hizmete girdi. 120 adet büyükbaş havyan çadırı ile 70 adet küçükbaş hayvan çadırının kurulacağı alana Türkiye'nin değişik illerinden besiciler gelmeye başladı. Çoğunlukla Doğu Anadolu Bölgesi'nden gelen üreticilerin hayvanları satışa sunduğu kurban sahasında yemekhane, çay ocağı ve lavabo gibi alanlar da oluşturuldu. Bazı besicilerin çadır kurma işlemlerine devam ettiği kurban pazarına getirilen büyükbaş hayvan fiyatları ise 80 bin TL'den başlayarak 160 bin TL'ye kadar çıktı.

Böyle pazarlık görülmedi

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala besiciler ile vatandaşlar arasında ise sıkı pazarlıklar da başladı. Büyükbaş hayvan fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle pazarlıkların kıran kıran geçtiği kurban satış yerinde Trabzonlu Rahman Durmuş ile Bayburtlu besici İsmail Balık'ın arasında geçen pazarlık kameralara yansıdı. Bayburtlu besicinin satışa sunduğu danayı 80 bin TL'ye almak isteyen Rahman Durmuş'un 'Bismillah' diyerek başladığı pazarlık süreci dakikalarca sürdü. 85 bin TL'den aşağıya düşmeyen Bayburtlu besici İsmail Balık'ın kolunu hiç bırakmayan, kolunu her sallayışta besmele çeken ve diyalogları ile herkesi güldüren Rahman Durmuş "İsmail alacağım oni, gerekirse benim için zarar et" diyerek sonunda 80 bin TL'den kurbanlığını almayı başardı.

^Çok sıkı pazarlık yaptık"

Çok sıkı pazarlık yaptıklarını kaydeden Rahman Durmuş, geçen yıla göre bu yıl alım gücünün zorlaştığını belirterek "Yaklaşık 30 yıldır bu pazarlardayız. Geçen yıla göre bu yıl alım gücü zorlaşacak. Hayvan pahalı. Yem ve imalatı pahalı. Ondan dolayı bu maliyetlere çıkıyorlar. İnşallah dileğimiz üreticilerin hayvanların hepsini satarak buradan mutlu bir şekilde gitmesini istiyoruz. Seneye tekrar bu insanlar bu üretimi yapıp Trabzon'a gelsin ve insanlar kurban ibadetini yapsınlar. Çok sıkı pazarlık yaptık. Kurban kesenlerden ricam üreticileri üzmesinler. Zor şartlarda bu hayvanlar bakılıyor" dedi.

Bayburtlu besici İsmail Balık da "Yem pahalı. Hayvanların buraya gelmesi ve yerler yüksek maliyetler. Onun için mecburen hayvanın fiyatı yükseliyor. Her yıl Kurban pazarı için Bayburt'tan Trabzon'a geliyoruz. Bu sene 24 büyükbaş hayvan ile geldik. Bu sene şuana kadar 2 kez satış yaptık" ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlar şuanda sadece soruyor, almıyor"

Yaklaşık 12 yıldır Trabzon'a hayvan satmak için geldiklerini belirten Adem Tekeş ise "Bu sene de nasip oldu Ağrı'dan Trabzon'a geldik. İnşallah hayvanları satıp döneceğiz. Baktığımızda çadır sayısının iki katına yükseldiğini görüyoruz. Geçen sene 80-85 çadır vardı bu sene 160'a çıktı. İnşallah herkes satışını yapıp evine döner. Bu sene 30-35 tane hayvanla geldik. Geçen sene yaklaşık 50 hayvan ile gelmiştik. Taban yüksek olduğu için satılmaz diye az hayvanla geldik. Kilogram işi 500-550 arasında değişiyor. Vatandaşlar şuanda sadece soruyor, almıyor" diye konuştu.

Hüseyin Kibar isimli besici ise "Kurban pazarı kuruldu hayvanlarımızı getirdik. Şuanda satışlar biraz yavaş. Vatandaş alamıyor. Geçen sene güzel satış yapmıştık. İnşallah bu sene de satılacak. Fiyatlara baktığımızda en ufak hayvan 80 bin TL'den başlıyor. 150-160 bin TL'ye kadar çıkıyor. Vatandaşın alım gücü zayıf. Havalar kötü gittiği için kimse gelmiyordu. Havaların ısınmasıyla vatandaşların pazara geleceğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.