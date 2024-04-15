Kurban satıcıları: Vatandaşlar erkenden sipariş vermeye başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Kurban satıcıları: Vatandaşlar erkenden sipariş vermeye başladı

Kurban satıcıları: Vatandaşlar erkenden sipariş vermeye başladı

Adana'nın Kozan ilçesinde kurban satıcıları, Ramazan Bayramı'nın ardından vatandaşların bu yıl erkenden kurbanlık siparişi vermeye başladığını belirtti. Kurban üreticisi Ahmet Gümren, talebin yoğun olduğunu ve kurbanlıkların 15 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulduğunu ifade etti. Gümren, herkesin kurban kesmesini isteyerek fiyatların yükselmemesi gerektiğini söyledi.

15.04.2024 09:15
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Adana'nın Kozan ilçesinde Ramazan Bayramı'nın ardından kurban satıcıları vatandaşların bu yıl erkenden sipariş vermeye başladığını söyledi.

Memik köyünde kurbanlık yetiştiren Ahmet Gümren, bu yıl talebin yoğun olduğunu ve vatandaşların şimdiden kurbanlık siparişi verdiğini kaydetti. Gümren, "Bu yıl yem fiyatlarına zam gelmez ise kurban üreticilerinin yüzü gülecek. Kurbanlıkların 15 bin TL'den başlayan fiyatlar ile satışları başladı" dedi.

Gümren, kurban üreticilerinin çok kazanmak için değil herkesin kurban kesmesini isteyerek satış yapması durumunda fiyatların çok yükselmeyeceğini ifade ederek, "Bu yıl 60 davar 50 tane de kuzuyu kurbanlık için besledim. Kurban hazırlıkları başladı. Daha özenli bir bakım sürecine girdik. Şu an kurbanlıklar yayılım içindeler, yemlenmesi, bakımı arpa ağırlıklı beslemeye başladık. Havalar yeni ısınmaya başladığı için kuzuların kırkımları yapıldı. Bu hafta keçilerin kırkımları olacak. Bende bulunan kurbanlıklar 50 kilogramdan başlıyor 160 kilograma kadar çıkıyor. Bu yıl fiyatlar yüksek sayılır 15 bin TL'den başlıyor, 60 bin TL'ye kadar çıkıyor. Bakımı meşakkatli, zor. 15 bin TL olanlar en az 55 kilo ama insanlar kurbansız kalmasın istedim. Geçen yıl fiyatlar son zamanlarda yükselmişti. Bu sene canlı kilogram fiyatı 250 ile 300 TL arasında satılıyor. Kurban satışları başladı. Şimdiden ayırdık satıyoruz. Apartmanda oturanlar ve memur kesim şimdiden alıyor. Yem fiyatları artmaz ise bu sene kurbanlıklar üreticinin yüzünü güldürecek gibi. Bir de kurbancılar 'ben çok kazanayım' diyerek davranmaz ise herkes kurban alabilecek. 15 bin TL kurban diyorum 'o fiyata var mı' diyorlar. Az kazanalım ama herkes kurbanını kessin isterim" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kurban satıcıları: Vatandaşlar erkenden sipariş vermeye başladı - Son Dakika

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