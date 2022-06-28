Kurbanlıklar görücüye çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Kurbanlıklar görücüye çıktı

28.06.2022 13:48
Kurbanlıklar görücüye çıktı

Samsun İlkadım Belediyesi'nce Güzelyalı Mahallesi'nde 27 dönümlük alana kurulan hayvan pazarında kurbanlıklar satışı sunuldu.

Samsun İlkadım Belediyesi'nce Güzelyalı Mahallesi'nde 27 dönümlük alana kurulan hayvan pazarında kurbanlıklar satışı sunuldu.

Uzun ve zahmetli bir sürecin ardından hayvanlarını kesime hazır hale getiren besiciler, emeklerinin karşılığını alabilmek pazarda yerlerini aldı. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen besicilere kapılarını açan İlkadım Kurban Pazarı'nda satıcı ile alıcı arasında pazarlıklar başladı.

Başkan pazarda

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, kurban pazarını ziyaret ederek satıcılar ve alıcılarla sohbet etti. Kesim yerlerini de inceleyen Demirtaş, alıcı ve satıcıların pazarlıklarına da şahitlik etti.

"Tüm hazırlıklarımızı tamamladık"

İnceleme sonrası açıklama yapan Başkan Demirtaş, İlkadım Belediyesi olarak her türlü hazırlığı yaptıklarını ifade etti. Kurban pazarına olan ilginin bayram yaklaştıkça daha da artacağına dikkat çeken Başkan Demirtaş, "Pazarımızı ziyaret ettik. Satıcılarımız ortam koşullarından memnun. Her yıl olduğu gibi bu yıl da hijyenin en üst seviyede sağlanması için çalıştık. Vatandaşlarımızın aldıkları kurbanlıkları zorluk yaşamadan kestirebilmeleri adına gerekli hazırlıklarımız tamamlandı. İsteğimiz halkımızın kurbanlarını belirlenen noktalarda kesmeleri veya kestirmeleri. Burada oluşturduğumuz kesim yerlerinde kurbanlar, uzman kasaplar ve veteriner kontrolünde kesilecektir" dedi. - SAMSUN

YORUMLAR
500
Hayvan pazarında padok kiralama ücretleri belirlendi Hayvan pazarında padok kiralama ücretleri belirlendi Kocasinan Belediyesi'nden bayram öncesi hizmet seferberliği Kocasinan Belediyesi'nden bayram öncesi hizmet seferberliği
Kaynak: İHA

İlkadım Belediyesi, Güzelyalı, İlkadım, Kurban, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kurbanlıklar görücüye çıktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:03 Sokak ortasında öldürülen Raziye'nin katili, indirim almadan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi
13:59 Eskişehir Şehir Hastanesi'nde kadına şiddet görüntüleri izleyenleri şoka uğrattı! Kadının kafasına vura vura araca bindirdi
13:44 İkinci evliliğine karşı çıktıkları gerekçesiyle annesini ve babasını döven adam, 14 yaşındaki kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
13:37 Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı haftalık verilerde yükseliş: Koronavirüs vaka sayıları yüzde 50 yükseldi
13:23 Sevenleri, Cüneyt Arkın'ın hayatını kaybettiği hastane önüne gelmeye başladı
13:04 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi kulisleri hareketlendiren iddia: Merkezinde Zafer Partisi'nin olduğu yeni bir ittifak kuruluyor
13:02 TFF'den yeni kural! Oynatılmayan 23 yaş üstü futbolcular kulüpten gidebilir
12:12 Şaşırtan karar! Eski Galatasaraylı oyuncu 32 yaşında futbolu bırakma kararı aldı
12:03 Erdoğan, "NATO zirvesinde Miçotakis'le görüşecek misiniz?" sorusunu cevapladı: Mümkün değil, bitti o iş
11:44 Banu Alkan, Cüneyt Arkın'ın ölüm haberini alınca gözyaşlarına hakim olamadı: Dünyada ağlayacağım tek adam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 14:06:40. #1.12#
SON DAKİKA: Kurbanlıklar görücüye çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement