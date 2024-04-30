Küresel Doğrudan Yabancı Yatırımlar 2023'te Azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

Küresel Doğrudan Yabancı Yatırımlar 2023'te Azaldı

Küresel Doğrudan Yabancı Yatırımlar 2023\'te Azaldı

OECD'nin verilerine göre, küresel doğrudan yabancı yatırımlar 2023'te yüzde 7 azalarak 1 trilyon 364 milyar dolara geriledi. Salgın öncesi seviyelerin altında kalan yatırımların üçte ikisi OECD ekonomilerinde ve diğer ülkelerde görülürken, Çin'de jeopolitik gerilimler ve yüksek faizler nedeniyle rekor seviyede düşük yabancı yatırım kaydedildi. ABD, Brezilya ve Kanada ise geçen yıl en fazla doğrudan yabancı yatırım çeken ülkeler oldu.

30.04.2024 13:59  Güncelleme: 14:04
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Küresel doğrudan yabancı yatırımlar, 2023'te yüzde 7 azalarak 1 trilyon 364 milyar dolara geriledi.

Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütünün (OECD) yayımladığı küresel doğrudan yabancı yatırım verilerine göre, küresel doğrudan yabancı yatırımlar geçen yıl da düşüş eğilimini sürdürdü ve üst üste iki yıldır salgın öncesi seviyelerin altında kaldı.

Küresel doğrudan yabancı yatırımlar 2023'te yıllık bazda yüzde 7 azalışla 1 trilyon 364 milyar dolar oldu.

Yatırımlardaki düşüşün üçte ikisinden fazlası OECD ekonomilerinde ve diğer ülkelerde görülürken, özellikle Çin'de jeopolitik gerilimler ve yüksek faizler nedeniyle rekor seviyede düşük yabancı yatırım kaydedildi.

OECD dışı G20 ülkelerinde doğrudan yabancı yatırımlar geçen yıl yüzde 46 azaldı.

Düşüş eğilimine rağmen ABD, Brezilya ve Kanada geçen yıl en fazla doğrudan yabancı yatırım çeken üç ülke oldu.

Kaynak: AA

Brezilya, Ekonomi, Kanada, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Küresel Doğrudan Yabancı Yatırımlar 2023'te Azaldı - Son Dakika

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