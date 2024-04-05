Küresel Gıda Fiyatları Mart Ayında Arttı

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), şubatta 46 ayın en düşük seviyesine inen Küresel Gıda Fiyat Endeksi'nin, martta bitkisel yağlar ile et ve süt ürünlerinin fiyatlarındaki ivmelenmeye bağlı olarak yüzde 1,1 artışla 118,3 puana yükseldiğini bildirdi.
FAO, gıda ürünlerinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişimin izlendiği Küresel Gıda Fiyat Endeksi'nin mart ayı sonuçlarını açıkladı.
Buna göre endeks, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,1 artarak 118,3 puan değerini aldı. Endeks, şubatta 117 puanla Şubat 2021'sonraki en düşük seviyede bulunuyordu.
Endeksin art arda 7 aylık düşüşün ardından martta yükselişe geçmesinde bitkisel yağlar ile et ve süt ürünlerinin fiyatlarındaki artışlar etkili oldu.
Martta Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi, aylık bazda palm yağı, soya, ayçiçek ve kolza yağı küresel fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 8 yükseldi.
Palm yağı fiyatları, önde gelen üretici ülkelerde mevsimsel olarak düşen üretim ve Güneydoğu Asya'daki güçlü iç talep nedeniyle arttı.
Soya yağı fiyatları, özellikle Brezilya ve ABD'de biyoyakıt sektöründen gelen güçlü taleple son yılların en düşük seviyelerinden toparlandı.
Tahıl Fiyat Endeksi, ABD, Avrupa Birliği ve Rusya arasındaki rekabet nedeniyle buğday fiyatlarında yaşanan gerilemenin etkisiyle aylık bazda yüzde 2,6, yıllık bazda ise yüzde 20 düştü.
Şeker Fiyat Endeksi, martta şubata göre yüzde 5,4 geriledi. Düşüşte 2023-2024 şeker üretim tahmininin yukarı yönlü revize edilmesi etkili oldu.
Aynı dönemde FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi, küresel peynir ve tereyağı fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle aylık yüzde 2,9 artarak, art arda yükselişini 6'ıncı aya taşıdı.
Et Fiyat Endeksi de kümes hayvanları, domuz ve büyükbaş hayvan et fiyatlarının küresel olarak artmasıyla bir önceki aya göre yüzde 1,7 yükseldi.
FAO, küresel üretim, tüketim, ticaret ve stok eğilimlerine ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı Tahıl Arz ve Talep Özeti Raporu'nu da yayınladı.
Örgüt, Şubat 2024'te 2 milyar 839,5 milyon ton olan 2023-2024 küresel tahıl üretimi tahminini 2 milyar 841,1 milyon tona yükseltti. Bu miktar 2 milyar 809,2 milyon ton olarak gerçekleşen bir önceki sezon üretimine göre yüzde 1,1 artış anlamına geliyor.
Son Dakika › Ekonomi › Küresel Gıda Fiyatları Mart Ayında Arttı - Son Dakika
Antalya, Burdur ve Isparta illerini kapsayan Batı Akdeniz'in ilk çeyrekte gerçekleştirdiği ihracat 653,8 milyon dolar, Mart ayında gerçekleştirdiği ihracat ise 231,1 milyon dolar oldu. Batı Akdeniz'de bin 673 firma yılın ilk çeyreğinde 148 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirdi. Yılın ilk 3 ayında en fazla ihracatı yaş meyve sebze sektörü gerçekleştirirken, en fazla ihracat Çin'e yapıldı.
Çemişgezek ilçesinde, ilkbaharın gelişiyle dağlık ve ormanlık arazilerde toplanan çiriş otu tezgahlarda satılmaya başlandı. Yöre sakinleri, çiriş otunu konserve ve yemek gibi alanlarda değerlendiriyor. Vatandaşlar, Kırklar Dağı'nın eteklerinde çiriş otu toplamak için mesai yapıyor ve ilçe merkezinde kurdukları tezgahlarda satışa sunuyor. Çiriş otu, çorba, yumurta, pilav ve börek yapımında kullanılıyor ve doğal olduğu için çeşitli hastalıklara faydalı olabiliyor.
Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü'nün hedef ve politikaları doğrultusunda orman köylerinin kalkınmasını ve istihdama katkı sağlamayı amaçlayan çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Mersin Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 2024 yılı ORKÖY faaliyetleri kapsamında 30 üniteye 4 milyon 200 bin TL fenni arıcılık desteği sağlandı. Kredi desteklemelerinin gelecek yıllarda artarak devam edeceği belirtildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Elazığ İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Organik Tarımı Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi kapsamında 10 çiftçiye dut fidanı dağıtıldı. Elazığ'da son 5 yılda dut ekili alanlar artış göstererek bin 179 dekara ulaştı. Elazığ, Türkiye'de dut üretimi açısından 4. sırada yer alıyor. Proje kapsamında çiftçilere bin 400 adet dut fidanı ve damlama sulama malzemesi dağıtıldı. Elazığ'da organik dut üretimi ise 2023 yılında 13 üretici tarafından 121 dağlık alanda gerçekleştirilerek 136 ton organik dut üretildi.
Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği (SBD), 16-17 Nisan tarihlerinde düzenlenecek Yapay Zeka Zirvesi'ne katılacağını duyurdu. Yapay zeka teknolojileri tüm dünyada hızla gelişiyor. Lojistikten finansa, alışverişten sağlığa kadar pek çok farklı alanı etkileyen yapay zeka teknolojileri, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de sektörler tarafından merakla ve ilgiyle takip ediliyor. Bahçeşehir Üniversitesi Teknoloji Merkezi de yapay zeka konusunu gündemine alarak, 16-17 Nisan tarihlerinde uluslararası bir organizasyon gerçekleştirecek. SBD Yönetim Kurulu Üyesi Gencay Genç'in temsil edeceği oturuma, TBL Legal'den Av. Burcu Tümer, Smart Advice Financial Technologies'den Onur Yurtsever ve İstanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr. Selim Yazıcı da konuşmacı olarak katılacaklar. 17 Nisan'da BAU Future Campus'te düzenlenecek olan oturumun konusu 'Türkiye'de Sigorta Sektörünün Dönüşümü ve Sigorta Ekosisteminde Yapay Zeka Odaklı Çözümler, Uygulamalar, Trendler' olacak. Future AI Summit'24'te teknoloji uzmanlarından girişimcilere, alanında uzman lider global şirketlerden sektörlerin önde gelen temsilcilerine kadar birçok kişi ve kurum bir araya gelecek. Organizasyonda; yapay zeka ile ilgili yenilikçi bir perspektif kazandırmayı hedefleyen paneller, sempozyumlar, interaktif deneyim alanları, marka iş birlikleri, girişimci-yatırımcı bağlantıları ve etkileşimli alanlar aracılığıyla katılımcılara farklı bir deneyim sunulması planlanıyor. - İSTANBUL
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, 31 Mart yerel seçim sonuçlarının hayırlı olmasını dileyerek, 'dört yıllık seçimsiz dönem' ülkemiz için önemli bir fırsattır' dedi.
Ramazan Bayramı tatili süresince Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu geçişinde ulaşımda aksama yaşanmaması için karayolları, jandarma ve emniyet ekipleri tarafından önlemler alındı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, bayram tatili boyunca güzergahta denetimlerini sürdürecek ve trafik akışını dron ve kameralarla kontrol ederek olası olumsuzluklara anında müdahale edecek. Sürücülerin dinlenerek yola çıkmaları, hız kurallarına uymaları ve mola vermeleri konusunda uyarılar yapıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?