Küresel iklim krizi inciri de olumsuz etkiledi

Ekonomi

AYDIN (İHA) – Türkiye'nin üretiminde dünyada lider olduğu ürünlerin başında yer alan ve Aydın'ın milli meyvesi olarak bilinen kuru incir için sektör toplantısı yapıldı. Her geçen yıl sıcaklığın arttığı Akdeniz Bölgesi'nde etkili olan aşırı sıcaklara bağlı olarak yaşanan iklim krizinin incir üretimini de olumsuz etkilediği belirtildi. Önümüzdeki süreçte incir üreticisinin pek çok sorunla karşı karşıya olacağı da belirtilen toplantıda tarım sigortası yaptırmakta bile ciddi güçlükler yaşanacağı kaydedildi.

Aydın Ticaret Borsası (ATB) koordinesinde gerçekleştirilen toplantıda 2024-2025 Sezonu Kuru İncir ve sektörün durumu ele alındı. ATB Konferans salonunda iki oturum şeklinde gerçekleştirilen toplantıda, sektörün sorunları masaya yatırılırken üreticilerin talepleri ve çözüm önerileri de görüşüldü. Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Aydın'ın kuru incir sektöründe lokomotif olduğuna dikkat çekerek, her fırsatta sektörün sorunları ve taleplerini yetkili mercilere ilettiklerini belirtti.

Toplantının açılış konuşmasını yapan ATB Başkanı Fevzi Çondur 2024-2025 yılı kuru incir sezonunun Aydın'a ve tüm ATB üyelerine hayırlı olmasını temenni ederek başladığı konuşmasında, "Türkiye'nin dünya incir üretimi ve ihracatında lider konumunu koruduğu 2023-2024 sezonunda şu ana kadar, toplam 59 bin 636 ton kuru incir ihracatı gerçekleşmiştir. Bu miktarın 50 bin 593 tonu ilimizden gönderilmiştir. 2023-2024 sezonunda ülkemiz genelinde toplam 73 bin 852 ton kuru incir tescil edilmiştir. Bunun 58 bin 49 tonu ilimizde gerçekleşmiştir. 2023-2024 sezonu hms (hazır müstahsil satışı) ortalama kilogram fiyatı 98,83 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu veriler, ilimiz ve ülkemiz adına büyük bir başarıyı işaret etmektedir. Bundan sonraki süreçte de sektörümüzün gelişimi için birlikte çalışarak önemli adımlar atacağımıza inancım tamdır" dedi.

Aydın Ticaret Borsası olarak her yıl düzenledikleri kuru incir sektör toplantılarında, üreticilerden gelen talepleri ve önerileri yetkili mercilere iletmeyi görev ediklerini kaydeden Çondur, "Sorunların çözümünde, ürünlerimizin katma değerini artıracak ve yeni pazarlar oluşturacak çalışmalara yönelik adımlar attık. Geçen yıl gerçekleştirdiğimiz sektör toplantısı sonrasında hazırladığımız raporda, markalaşma, e-ticaret, antrepo, üretim sezonunda yaşanan hırsızlık olayları ve sektör eğitimi konularındaki talepleriniz için çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Bu süreçte, sektörümüzün daha da ileriye gitmesi için birlikte çalışmanın önemini bir kez daha görmekteyiz. Sizlerden gelen geri bildirimler bizim için son derece kıymetli olup, bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdüreceğimizi belirtmek isteriz. İhracatçı üyelerimizin talepleri doğrultusunda, A tipi Antrepomuzu 2023 Şubat'ta faaliyete geçirdik. Dünya lideri olduğumuz kuru incir başta olmak üzere, ilimizden gönderilen tarımsal ürünlerin ihracatında yaşanan mağduriyetleri gidermek amacıyla kurulan bu antrepoda kurulduğu günden bugüne kadar yaklaşık 2 bin ton ürün muhafaza edilmiştir. Bildiğiniz üzere, yurt dışından geri dönen ürünlerin tekrar işlenmesi için getirilen yeni şartlar ihracatçı firmalarımızı ciddi şekilde etkilemektedir. Bu şartlar arasında, 10 milyon lira ödenmiş sermaye zorunluluğu ve teminat mektubu talepleri bulunmaktadır. Aydın Ticaret Borsası olarak, bu şartların iş yapma süreçlerimizi ve ihracat potansiyelimizi kısıtladığını görüyoruz. Bu nedenle, konuyu gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş'e ileterek, ihracatçı üyelerimizin bu yükümlülüklerden muaf tutulması talebini ilettik. Amacımız, sektörümüzün büyümesine katkı sağlayacak daha uygun ve adil bir düzenlemenin yapılmasını teşvik etmektir" diye konuştu.

Aydın'ın doğu ilçelerine hizmet vermek ve lojistik maliyetlerini azaltmak amacıyla Köşk Kaymakamlığı ile soğuk hava deposu tesisi yatırımı için arsa tahsisi protokolü imzaladıklarını sözlerini ekleyen Çondur, "Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Fatih Kacır'dan soğuk hava depomuzun inşası için destek talebinde bulunduk ve olumlu yanıt aldık. inşallah, 2024 yılı bitmeden depomuzun temellerini atarak, 2025 yılında sizlerin hizmetine sunacağız" dedi.

"İncir denildiğinde akla Aydın gelir"

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Altıntaş incirin Aydın ile özdeşleştiğini belirterek başladığı konuşmasında, "İncir denildiğinde akıllara Aydın, Aydın denildiğinde de akıllara incir gelir. İlimizle bu denli özdeşlemiş bir meyve olan incir, tadının yanında sınırsız faydasıyla da doğanın en önemli, en kadim meyvelerinden biridir. Önce coğrafi işaret, sonrasında da AB tescili alan Aydın incirimiz, halihazırda ülkemizin AB tescilli 21 coğrafi işaretli ürünü arasında yer almaktadır. Hem yaş hem de meyve ihracatında önemli yeri olan incir özelinde ilimiz, 38 bin hektarlık üretim alanı ve 204 bin tonluk üretimiyle ülke sıralamasında birinci konumdadır. Kuru incir, işletmelerde farklı işleme şekilleri ile katma değeri arttırılarak satışa sunulmakta olup, ilimizde kuru incir özelinde 159 adet işletme, 161 adet depo bulunmaktadır. 2023 yılında ilimizden ihracatına izin verilen kuru incir miktarı yaklaşık 50 bin tondur. Bu yılın ilk 6 aylık dönemde ise ihracatına izin verilen kuru incir miktarı 21 bin tondur. Tüm bu değerlerle kuru incir ilimizin tüm bitkisel ihracat ürünleri içinde tek başına yüzde 27'lik pay ile ilimiz ekonomisine güç katmaktadır" dedi.

"EKÜY Projesi kapsamında 21 bin 250 adet incir fidanı dağıtıldı"

İncir Entegre ve Kontrollü Ürün Yönetimi (EKÜY) Projesi kapsamında 21 bin 250 adet incir fidanı dağıtımı gerçekleştirdiklerini kaydeden Altıntaş, incirin tarladan paketlemeye uzanan yolculuğu boyunca en kaliteli ve katma değeri yüksek ürünü elde etme hedefiyle eğitimler gerçekleştirip sürece destek verdiklerini söyledi. Altıntaş konuşmasının devamında, "Her geçen yıl daha da derinden hissettiğimiz iklim krizinin bir sonucu olarak yıl boyunca sürdürdüğümüz saha kontrollerimizde ne yazık ki çeşitli hastalık ve zararlılar da karşılaşılmakta ve tespitlerimiz sonucu gerekli uyarıları yaparak, alınacak önlemler konusunda üreticilerimizi bilgilendirmekteyiz. Refah ve bolluğun simgesi olan incirin üretiminde dünya lideri olan ülkemizin ve ilimizin konumunu korumak için var gücümüzle çalışmalarımıza kıymetli üreticilerimiz ve değerli sektör paydaşlarımızın işbirliği ve desteğiyle devam edeceğimizi ifade etmek isterim" ifadelerine yer verdi. - AYDIN