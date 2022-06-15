Küresel petrol arzı mayısta arttı - Son Dakika
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Küresel petrol arzı mayısta arttı

15.06.2022 12:35
Küresel petrol arzı mayısta arttı

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), küresel petrol üretiminin mayısta bir önceki aya göre günlük 900 bin varil artarak 99 milyon varile ulaştığını bildirdi.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), küresel petrol üretiminin mayısta bir önceki aya göre günlük 900 bin varil artarak 99 milyon varile ulaştığını bildirdi.

IEA'nın mayıs ayına ilişkin "Petrol Piyasası Raporu"na göre, üretim artışının tamamı Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC+ harici ülkelerden gelirken, grubun aylık üretiminde düşüş gözlendi.

Yılın ikinci yarısında da küresel arzın günlük 1 milyon 900 bin varil, talebin ise günlük 1 milyon 200 bin varil artması bekleniyor. Aynı dönemde OPEC+ dışı ülkelerdeki üretimde günlük 1 milyon 100 bin varil, OPEC+ ülkelerinde ise yaklaşık günlük 800 bin varil artış yaşanacağı tahmin ediliyor.

Rapora göre, gelecek yıl OPEC+'nın toplam arzında, Rusya ve grubun Orta Doğu dışındaki üreticilerinde devam etmesi beklenen üretim kayıpları sebebiyle azalış yaşanabilecek.

Öte yandan, Libya'daki üretim kesintileri ve Rusya'nın AB yaptırımları sonrası üretim kaybı, OPEC+ üretim seviyesinde belirsizlikler oluşturuyor.

OPEC'in günlük üretimi 210 bin varil azaldı

Rapora göre, OPEC ham petrol üretimi mayısta bir önceki aya göre 210 bin varil azalarak günlük 28 milyon 520 bin varile geriledi.

Bu dönemde ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi ise günlük 5 milyon 370 bin varil olarak kayıtlara geçti. Böylece OPEC'in toplam petrol üretimi geçen ay günlük 33 milyon 890 bin varil olarak gerçekleşti.

OPEC dışı ülkelerin günlük petrol üretimi ise söz konusu dönemde bir önceki aya göre yaklaşık günlük 1 milyon 110 bin bin varil artışla 65 milyon 90 bin varil oldu.

Buna göre, küresel petrol üretimi mayısta günlük 900 bin varil artarak günlük 99 milyon varile ulaştı.

Küresel petrol talebi

IEA, bu yılın ikinci yarısından itibaren küresel petrol talebindeki büyümenin, yüksek fiyatlar ve daha kötü bir ekonomik görünümle sınırlanacağı gerekçesiyle küresel petrol talebini yukarı yönlü revize etti.

İEA, bu yılki küresel petrol talebinin yaklaşık 99 milyon 400 bin varil seviyesinde olacağını öngördü. Bu rakam geçen yılın günlük 1 milyon 800 bin varil üzerinde seyrederken, gelecek yıl bu büyümenin günlük 2 milyon 200 bin varile ulaşması bekleniyor.

Petrol talebinde bu yıl günlük 36 milyon 520 bin varille Asya Pasifik Bölgesi'nin başı çekmesi beklenirken, bu bölgeyi 31 milyon 213 bin varille Amerika kıtası ve 14 milyon 243 bin varille Avrupa'nın izleyeceği tahmin ediliyor.

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Kaynak: AA

Rusya, Opec, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Küresel petrol arzı mayısta arttı - Son Dakika

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