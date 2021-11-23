Küresel piyasalar ABD Başkanı Biden'ın açıklamalarını bekliyor

Küresel pay piyasaları ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklentilerden önce faiz artışına gideceği ve aralıkta varlık alım hızını tekrar düşüreceğine ilişkin endişelerle karışık bir seyir izlerken, bugün ABD Başkanı Joe Biden'ın ekonomiye ilişkin konuşması ve küresel bazda Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.

ABD Başkanı Joe Biden'ın dün akşam Fed Başkanlığına Jerome Powell'ı ve Başkan Yardımcılığına Lael Brainard'ı aday göstereceğinin açıklanması sonrası bugün Biden'ın ekonomiye ilişkin değerlendirmeleri takip edilecek.

Dünkü açıklamasında Powell'ın istikrarlı ve kararlı liderliğinin piyasaları istikrara kavuşturmaya ve ABD ekonomisini sağlam bir toparlanma sürecine sokmaya yardımcı olduğunu vurgulayan Biden, enflasyon tehdidini ele almada ve maksimum istihdam hedefini sağlamada "doğru kişi" olduğuna inandığını kaydetti.

Powell ise para politikası araçlarını hem ekonomiyi hem de güçlü bir iş gücü piyasasını desteklemek ve yüksek enflasyonun yerleşmesini önlemek için kullanacaklarını belirtti.

Analistler, Powell'ın görevde kalmasıyla birlikte piyasalarda varlık alım hızının aralıktaki toplantıda değiştirilmesinin fiyatlandığını belirterek, ilk faiz artışının ise en geç Haziran 2022'deki toplantıda yapılmasının beklendiğini kaydetti.

Altının ons fiyatı, Powell'ın tekrar Fed Başkanlığına aday gösterilmesiyle yüzde 2,2 düşerek 1.805 dolara gerilerken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 8 baz puan artışla yüzde 1,63 seviyesine yükseldi.

Dolar endeksi de yükselmeye devam ederek 96,6 ile son 16 ayın en yüksek seviyesine çıkarken, Brent petrolün varil fiyatı, Biden'ın Japonya, Hindistan ve Güney Kore ile birlikte petrol rezervlerini kullanmak için bir plan açıklayacağına yönelik haber akışı sonrası yatay seyirle 78,6 dolar seviyesinde bulunuyor.

Dün, New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,32 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,26 değer kaybederken, Dow Jones endeksi yüzde 0,05 arttı. Bugün endeks vadeli işlem kontratlarında karışık seyrin devam ettiği görülüyor.

Avrupa'da ise yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) gündemin odağında yer alıyor. Artan vaka sayılarının ardından Avusturya dün itibarıyla kısıtlamaları uygulamaya alırken, bu durumun bölge geneline yayılabileceği ve ekonomik toparlanmayı olumsuz etkileyebileceği endişesi, risk iştahını azaltan etkenlerin başında geliyor.

Dün, yetkililere dayandırılan haber akışına göre Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Kovid-19 salgınındaki dördüncü dalganın daha önce karşılaştıkları hiçbir şeye benzemediğini belirterek, kısıtlamaları uygulamaya almadıkları takdirde hastanelerin kapasitelerinin yetersiz kalacağından endişe duyduğunu dile getirdi.

Öte yandan, Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), Alman ekonomisinin üretim için ara mal ve çalışan eksikliği ile Kovid-19 salgınında yeni kısıtlamalar nedeniyle "durgunluğa doğru yol aldığını" duyurdu.

Dün, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,27 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,10 değer kaybederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,44 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,78 yükseldi.

Avro/dolar paritesi ise gerilemeyi sürdürerek, şu sıralarda Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviye olan 1,1230'dan işlem görüyor.

Asya'da, Tayvan üzerinden Çin ile ABD arasındaki gerginlik sürerken, Çin'in ekonomiyi destekleyeceğini yönelik beklentiler piyasalarda satış baskısını azaltıyor.

Kapanışa yakın, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,10 yükselirken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,60 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,30 değer kaybetti. Bugün, tatil nedeniyle Japonya piyasalarında işlem gerçekleştirilmiyor.

Yurt içinde, dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 1,04 değer kazanarak kapanış rekorunu 1.755,48 puana taşıdı.

Dolar/TL ise uluslararası piyasada dün 11,4737 ile zirvesini görmesinin ardından, bugün bankalararası piyasanın açılışında 11,4160'tan işlem görüyor.

Analistler, bugün ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verileri ile ABD'de Richmond Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, ABD Başkanı Biden'ın ekonomiye ilişkin değerlendirmelerinin ise yatırımcıların odağında yer aldığını kaydetti.

Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de oynaklığı artırabileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.760 ve 1.780 seviyelerinin direnç, 1.720 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

11.30 Almanya, kasım ayı imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik PMI

12.00 Avro Bölgesi, kasım ayı imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik PMI

12.30 İngiltere, kasım ayı imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik PMI

14.30 Türkiye, kasım ayı finansal hizmetler güven endeksi

17.45 ABD, kasım ayı imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik PMI

18.00 ABD, kasım ayı Richmond Fed imalat sanayi endeksi