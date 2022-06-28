Borsa güne yükselişle başladı - Son Dakika
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Borsa güne yükselişle başladı

28.06.2022 08:53
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa, güne yüzde 0,64'lük yükselişle başladı.

Borsa, güne yüzde 0,64'lük yükselişle başladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,64'lük yükselişle başladı. Endeks, 16,10 puanlık artışla 2.545,35 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,40, holding endeksi yüzde 0,57 değer kazandı.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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