Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,85 artışla 1.913,31 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 16,18 puan ve yüzde 0,85 değer kazanarak 1.913,31 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,34 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,83 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,68 ile kimya, petrol, plastik, en çok kaybettiren yüzde 0,91 ile spor oldu.

BIST 100 endeksi, dün yüzde 0,31 değer kazanarak günü 1.897,13 puandan tamamladı.

Bu arada BIST 50 endeksinde yer alan paylarda, 20 Aralık'tan bu yana uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı bugün de devam edecek.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantı sebebiyle artan kısıtlamaların ekonomik toparlanmayı olumsuz etkileyebileceği endişesine karşın yoğun tatil takviminin öne çıktığı haftada pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini söyledi.

Bugün yurt içinde uluslararası rezervler ve döviz likiditesi, yurt dışında ise ABD'de konut fiyat endeksi, tüketici güven endeksi ve Richmond Fed sanayi endeksi verilerin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.940 seviyesinin direnç, 1.840 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.