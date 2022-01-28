Küresel piyasalar yüksek oynaklık ortamında denge arıyor

Küresel piyasalarda, Rusya- Ukrayna gerilimi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasında şahin tutum sergileyeceği beklentileri ile yüksek oynaklık ve düşük risk teması altında karışık seyir sürüyor.

Dün, Fed'in çarşamba günkü toplantısından çıkan kararlar ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının fiyatlandığı pay piyasalarında bir süredir gözlenen düşük risk iştahı ve yüksek oynaklık teması devam etti.

Fed'in faiz artırımlarına mart ayında başlanacağı sinyali vermesi ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın enflasyonda yukarı yönlü risklerin sürdüğüne işaret etmesi, ilk artırımın 50 baz puan yapılacağı beklentilerini güçlendirdi. Öte yandan bankanın her toplantıda faiz artırımına gidebileceği görüşleri de gündeme gelirken, şu aşamada 2022 yılında toplamda 5 faiz artırımı fiyatlanıyor.

Jeopolitik tarafta da risk algısını güçlendiren açıklamalar gelmeye devam etti. Rusya Ukrayna'ya saldırma niyetinde olmadıklarını belirtirken, ABD Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın bölgelere ve Belarus'a yaptığı askeri yığınağını daha da artırdığını söyledi. Avrupa Birliği'nden Rusya'ya karşı Kuzey Akım 2 projesinin iptali dahil her seçeneğin masada olduğu açıklaması gelirken ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini toplantıya çağırdı.

Makroekonomi veri tarafında ise dün ABD'de açıklanan verilere göre ülke ekonomisi, 2021'in dördüncü çeyreğinde yüzde 6,9 ile beklentilerin üzerinde büyüdü. Kovid-19 salgını nedeniyle 2020'de yüzde 3,4 küçülen ABD ekonomisi, geçen yıl yüzde 5,7 ile 1984'ten bu yana en güçlü büyümeyi gösterdi. ABD'de haftalık işsizlik başvuruları da 3 haftalık artışın ardından geçen hafta düşüşe geçerek 260 bine geriledi.

Geçen yılın son çeyreğine ilişkin finansal sonuçlar da açıklanmaya devam ederken, ABD'li teknoloji devlerinden Apple, tedarik zinciri sıkıntılarına rağmen geçen yılın son çeyreğinde gelirlerini yıllık yüzde 11 artırarak 123,9 milyar dolarla rekor seviyeye çıkardı.

Bu gelişmelerle dün güne yükselişle başlayan ve gün içinde yüzde 2'ye varan artış kaydeden New York borsasında endeksler, kapanışa doğru düşüşe geçti. Dow Jones endeksi yatay kapanırken, S&P 500 endeksi yüzde 0,56 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,40 değer kaybetti. Fed toplantısı sonrası güçlenen dolar talebi ile dolar endeksi dün yüzde 1,4'lük artış kaydederek 97,3 ile Temmuz 2020'den bu yana gördüğü en yüksek seviyeden kapanırken, bugün yatay seyrediyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise dün yüzde 1,87 seviyelerinden yüzde 1,78 seviyelerine kadar gerilerken, bugün yüzde 1,80'den işlem görüyor.

Avrupa tarafında jeopolitik riskler, enflasyon kaygıları ve enerji tedarikine ilişkin gelişmelerle hafta başında sert düşen pay piyasaları, dün bankacılık endeksi öncülüğünde yükseldi. Bankacılık endeksindeki yükselişte, Deutsche Bank'ın geçen yıl 2,5 milyar avro ile son 10 yılın en yüksek net karını açıklaması etkili olurken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,42, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,13 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,60 değer kazandı. Avro/dolar paritesi, güçlenen doların etkisiyle dün aşağı yönlü seyrini 4'üncü güne taşıyarak 1,1132 ile Haziran 2020'den bu yana en düşük seviyeyi görürken, bugün yatay seyrediyor.

Asya'da bugün açıklanan verilere göre; Japonya'da Tokyo Bölgesi'ne ilişkin çekirdek enflasyon ocakta yıllık yüzde 0,2 ile beklentilerin altında kaldı. Hafta başından bu yana sert düşen pay piyasalarında ise toparlanma isteğinin öne çıktığı görülürken, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,3 yükseldi, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,7 geriledi.

Yurt içinde dün Borsa İstanbul'da alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,38 değer kazancıyla 1.997,69 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün yüzde 0,4'lük artışla 13,6483'ten kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 13,6290'dan işlem görüyor.

Bu arada dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın ilk Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı'nda, 2022 sonuna ilişkin enflasyon tahminini 11,4 puanlık güncellemeyle yüzde 11,8'den yüzde 23,2'ye yükselttiklerini söyledi.

Kavcıoğlu, Türk lirasını öncelikleyen geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci yürüttüklerini belirterek, "Liralaşma Stratejisi, TCMB'nin politika gözden geçirme sürecinin asli unsurlarından biri. Bu strateji, yeni finansal ürünler, teminat çeşitlendirilmesi ve likidite yönetimi uygulamaları vasıtasıyla Türk lirasının sistemdeki kullanımını merkeze alan bütüncül bir yaklaşımla oluşturuldu." dedi.

Analistler, para politikalarına ilişkin beklentiler ve jeopolitik riskler nedeniyle pay piyasalarında işlem hacimlerinin düşük, oynaklığın ise yüksek seyretmeye devam ettiğini söyledi.

Bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da büyüme, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD'de kişisel gelir ve harcamalar verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.880 seviyesinin destek, 2.050 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ocak ayı ekonomik güven endeksi

12.00 Almanya, 4. çeyrek büyüme

13.00 Avro Bölgesi, ocak ayı tüketici güven endeksi

16.30 ABD, aralık ayı kişisel gelirler ve harcamalar

18.00 ABD, ocak ayı Michigan tüketici güven endeksi