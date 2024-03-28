Küresel piyasalarda, dünya genelinde önemli merkez bankalarının ilk faiz indirimine ne zaman başlayacağına dair belirsizliğin sürmesine karşın alıcılı bir seyir öne çıkarken, düşük risk iştahının Asya pay piyasalarında etkili olduğu takip ediliyor.
ABD Merkez Bankasının (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, dünkü açıklamasında, faiz oranlarını düşürmek için aceleye gerek olmadığını ifade etmesiyle birlikte para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in ilk faiz indirimine haziranda gitme ihtimali yüzde 64'e geriledi.
Analistler, bugün ABD'de büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağında olduğunu belirtirken, büyüme verilerinin piyasalarda hareketliliği artırabileceğini ifade etti.
Çin tarafında gayrimenkul piyasalarında yönelik endişeler devam ederken, dün Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD'li iş insanları ile bir araya geldi. Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çin Kalkınma Forumu için başkent Pekin'de bulunan ABD'li iş, strateji ve akademi çevrelerinin temsilcilerinden oluşan heyetle görüşen Şi, iki ülke ilişkilerine dikkati çekerek tarafların birbirinin kalkınma hakkına saygı göstermesi gerektiği mesajını verdiği bildirildi.
Öte yandan Japonya'da hafta başından bu yana ekonomi yönetiminin sözle yönlendirmeleri takip edilirken, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) son toplantı tutanaklarında, yetkililerin gelecekteki faiz artışlarında temkinli davranmayı düşündükleri görüldü.
Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,4 azalışla 40.168 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3'lük değer kaybıyla 2.745 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yatay seyirle 151 seviyesinde bulunuyor.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,9 primle 73.670 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,5 yükselişle 3.009 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 artışla 16.557 puandan işlem görüyor.
Son Dakika › Ekonomi › Küresel Piyasalarda Belirsizlik Devam Ediyor - Son Dakika
Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, dolandırıcıların otellerin ve seyahat şirketlerinin internet sitelerinin birebir kopyası olan siteler açabildiklerini belirtti. Eresin ayrıca, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının turizm sektörü açısından memnuniyet verici olduğunu ve yerli tatilcilerin bayram döneminde memleket turizmine yöneleceğini söyledi. Ayrıca, Eresin sahte çevrim içi sitelere karşı dikkatli olunması gerektiğini ve otellerin kendi web sitelerinden rezervasyon yapılmasını tavsiye etti.
Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Antalya'ya göç eden yabancıların artan konut kira fiyatlarına tepki göstermesiyle birlikte fiyatlar normale döndü. Pandemi döneminde inşaat sektörünün canlanması da fiyatların geri çekilmesine katkı sağladı. Antalya Emlakçılar, Oto Galericileri ve İş Takipçileri Odası Başkanı İsmail Çağlar, fiyatların yavaş yavaş aşağı inmeye başladığını belirtti ve 2024 yılında kira fiyatlarının enflasyona göre ilerleyeceğini söyledi.
Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, EYT düzenlemesinden en çok SSK'lı çalışanların yararlandığını belirterek, 2023 yılında emekli olan 2 milyon yüz 193 bin kişinin yaklaşık 1 milyon 925 bin SSK'lı olduğunu ifade etti. Karakaş ayrıca, 2025 ocak ayına kadar 1 milyondan fazla EYT'linin daha emekli olabileceğine dikkat çekti.
Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Billur Örnek, sahte bir 'mükemmel kendilik algısı'nın çocukları güçlü kılmaktan çok psikolojik bozukluklara açık ve kırılgan hale getirdiğini bildirdi. Kendilik algısının kişinin kendisini nasıl gördüğünü, algıladığını veya tanımladığını anlatan bir olgu olduğunu belirten Örnek, gerçekçi bir kendilik algısı oluşturmanın daha sağlıklı olduğunu vurguladı. Sahte bir 'mükemmel kendilik algısı'nın çocukları güçlü kılmaktan çok psikolojik bozukluklara açık ve kırılgan hale getirdiğini ifade eden Örnek, sağlıklı bir kendilik algısı için çocukların yetişkinlerin iletişimine dikkat etmesi gerektiğini söyledi.
Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Dr. Fatih Aydın, imitasyon ürünleri kullanmanın caiz olmadığını ve haram konuları sigortalatmanın da caiz olmadığını açıkladı. Aydın, imitasyon ürünlerin kul hakkına girdiğini ve kamu hakkı olduğunu belirtti. Tarım sigortasıyla ilgili olarak ise Aydın, konusu haram olmayan her türlü sigortanın caiz olduğunu ancak haram konuların sigortalanmasının caiz olmadığını ifade etti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, mart ayında ekonomik güven endeksi yüzde 1 artarak 100 değerine ulaştı. Tüketici güven endeksi yüzde 0,02, reel kesim güven endeksi yüzde 1,5, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,5 artarken, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,0 azaldı. İnşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 3,6 düşüş gösterdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?